Jannes Schulze

Bernau Einiges zu beachten gibt es bei der Fahrradausbildung für Viertklässler. Am Dienstag trafen sich auf dem Gelände der Kreisverkehrswacht Barnim Grundschullehrer sowie Vertreter von Polizei, Schulamt und Verkehrswacht. Hans-Peter Krüger, stellvertretender Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, erwähnte bereits in seiner Begrüßung: "Es gibt eigentlich nichts Neues für die Rahmenausbildung der Schüler." Dafür gab es seitens der Pädagogen zahlreiche Rückfragen und Erfahrungsberichte. In der vierten Klasse durchlaufen alle Schüler einen Test, der die Fahrleistung der Kinder bewertet. Im Anschluss erhalten sie dafür ein Zertifikat.

Ein wichtiges Thema war weiterhin die anstehende Kreismeisterschaft im Radfahren. Am 27. Mai 2020 sollen die drei besten Viertklässler aus den Schulen ihr Können in Theorie- und Praxistests beweisen. Die drei Sieger aus zwei Regionalgruppen im Barnim nehmen an der Landesmeisterschaft teil. Hans-Peter Krüger merkt an: "Von 35 Schulen haben beim letzten Mail etwa zwölf teilgenommen." Er wünscht sich daher eine höhere Beteiligung im nächsten Jahr.jas