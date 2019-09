Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Der Standort des Rewe Logistikzentrums in Oranienburg wird deutlich erweitert. Nach Konzernangaben wird die Lagerfläche um rund 20 000 Quadratmeter auf dann mehr als 72 000 Quadratmeter vergrößert. Rewe will in den kommenden zwei Jahren rund 70 Millionen Euro im Gewerbepark-Süd investieren. Baubeginn ist im Herbst.

"Offiziell wird der Baustart am 22. November sein. Dann ist der Spatenstich vorgesehen", sagt Rewe-Vertriebsleiter für die Region Ost, Torsten Prag. Geplant sind zwei Bauabschnitte. "Zunächst wird der Parkplatz platt gemacht", sagt Betriebsleiter André Klausner. Wo derzeit noch die Mitarbeiter mit ihren Fahrzeugen stehen und auch die Lastwagenfahrer auf das Okay für die Lieferung warten, entstehen die neuen Lagerräume. Auch das Pförtnerhaus verschwindet.

Das Logistikzentrum wächst also Richtung Norden entlang der Bundesstraße 96neu. Von außen ergibt das ein geschlossenes Bild. Denn die neuen Lagerkapazitäten werden direkt an das bestehende Gebäude gesetzt.

"Der Bauantrag ist im Bauamt Oranienburg gestellt. Wir erwarten das Ergebnis Ende Oktober", sagt Torsten Prag. Parallel laufen bereits die Ausschreibungen für das gesamte Projekt. "Sie enden in der nächsten Woche", so Prag. Gesucht werde ein passender Generalunternehmer. "Ausgelöst werden die Aufträge aber erst, wenn die Baugenehmigung tatsächlich vorliegt", erläutert Torsten Prag.

Die neuen Lagerhallen sollen vor Ostern fertig sein, hofft Betriebsleiter Klausner. Steht der Anbau, in dem dann Obst, Gemüse und Fleisch gelagert werden, beginnt die zweite Bauphase. Auf der Wiese zwischen Flugpionierstraße und dem bestehenden Logistikzentrum entsteht dann ein neuer Parkplatz. Die Pkw können dann auf zwei Etagen abgestellt werden, die Lkw erhalten ebenso ausreichend Platz. Beide Bauabschnitte am Oranienburger Rewe-Lager sollen im Juni 2021 abgeschlossen sein