Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) "Diesmal lohnt sich der Besuch unseres Flohmarktes mehr denn je", sagt Viktor Jede, Vorsitzender des 50 Mitglieder zählenden Stadtteilvereines Finow, der für Sonnabend, 10 bis 16 Uhr, zum Bummeln, Feilschen und Kaufen auf den Festplatz am Schwanenteich einlädt. Mehr als 30 Anbieter hätten bereits zugesagt. Das verspreche eine große Auswahl.

"Außerdem wird es eine Versorgung mit Grillwürsten, Kuchen, Kaffee und weiteren Getränken geben", kündigt der Vereinsvorsitzende an. Noch könnten sich zusätzlich Händler anmelden. Der Stadtteilverein erhebt eine Standgebühr von drei Euro pro Meter Verkaufsfläche. "Mit diesen Einnahmen wollen wir uns natürlich nicht bereichern. Wir brauchen Geld für die mobile Toilette und für die Versicherung", betont Viktor Jede.

Am Sonntag ist von 10 bis 17 Uhr wieder ein Flohmarkt vor dem Realmarkt in Finowfurt aufgebaut. Dort zahlen Trödel-Händler neun Euro pro Meter. Wer Handarbeiten anpreist, muss elf Euro pro Meter aufbringen. Und wer Neuware offeriert, ist mit 13 Euro pro Meter dabei. Hinzu kommt auf jeden Fall eine Standkaution von fünf Euro, die es zurückgibt, wenn der Platz sauber und ordentlich hinterlassen wurde. Der Markt in Finowfurt heißt traditionell Flohmaxx.

Anmeldung für den Flohmarkt in Finow Tel. 03334 826898