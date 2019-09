Polnische Bauarbeiter rüsten den Gemeindesaal ein. Gerüste und Plattform werden es ermöglichen, hoch oben unter dem Dach und an den Wänden Deckensysteme für eine bessere Akustik anzubringen und bis in jede Ecke hinein Malerarbeiten durchzuführen. © Foto: Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Tiefe und dicke Risse ziehen sich durch die Küchenwand beidseits eines Fensters des 1995/1996 errichteten evangelischen Gemeindezentrum Ziltendorf. Es sind letzte sichtbare Schäden, die Bauarbeiter noch beheben müssen. Ein paar Schritte weiter errichten schon Gerüstbauer im Inneren des Saales eine den ganzen Raum ausfüllende Stahl-Plattform. Die Konstruktion wird es ermöglichen, hoch oben unter dem Dach und an den Wänden Systeme für eine bessere Akustik anzubringen und überall Malerarbeiten durchzuführen. Seit Sommer sind die Handwerker zugange, bis in den Oktober/November hinein werden die Arbeiten dauern. Wenn alles so klappt, wie es sich Gemeinde-Pfarrer Mathias Wohlfahrt, das Ingenieurbüro ibs für Baustatik und Sanierungsplanung (Hoppegarten) und die Baubeauftragte des evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree, Petra Kobalz, vorstellen, dann sind die 150 000 Euro für die Sanierung des Gebäude gut investiert.

Risse schon nach kurzer Zeit

"Das Bauprojekt konnte durch umfangreiche Spenden der Ziltendorfer Bürger und einen erheblichen Zuschuss des evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree finanziert werden", sagt Pfarrer Mathias Wohlfahrt. Seit 2013 ist er für den Pfarrsprengel Ziltendorf zuständig.

In der ersten Hälfte der 90er Jahre, weiß er, entschieden die Ziltendorfer, am Standort des alten Kirchbergs eine neue Kirche zu bauen. Die damals von der CDU geführte Gemeindevertretung beschloss daraufhin, das alte Kirchenareal in der Kirchstraße zurückzukaufen. So entstand dort 1995/1996 ein modernes Gemeindezentrum.

Mitte der 90er Jahre hatten die Bauherren aber noch wenig Erfahrungen mit den neuen Baustoffen gesammelt, berichtet Pfarrer Mathias Wohlfahrt, und die Fundamente erwiesen sich als nicht so tragfähig wie notwendig. Folge: Schon nach wenigen Jahren zeichneten sich große Risse an vielen Stellen im Bauwerk ab. Die Fenster waren wenig abgedichtet und die Wärme-Isolierung entsprach nicht den heutigen Vorschriften, erzählt der 50-Jährige.

Akustik als Herausforderung

"Als wir das 20-jährige Bestehen des Gemeindezentrum noch mit den Gründungsvätern feierten, wurde uns klar: Wir mussten handeln, um das Gemeindezentrum langfristig für künftige Generatio­nen in Ziltendorf als Ort – nicht nur für den Gottesdienst und Kirchdienstveranstaltungen – , sondern als Begegnungsstätte für alle Ziltendorfer zu sicher", erinnert sich der Theologe. "Es war den Menschen immer wichtig, das Gebäude Gemeindezentrum und nicht Kirche zu nennen. Hier sollen alle Ziltendorfer ein Stück Heimat finden."

Bei Untersuchungen fiel ferner auf, dass die Akustik in dem Gebäude schlecht war. Pfarrer Mathias Wohlfahrt: "Viele Chöre freuen sich zwar sehr über die Akustik, aber sobald ein Mensch eine Rede oder Predigt beginnt, ist es für die Zuhörer eine große Herausforderung, ihm zuzuhören." Deshalb werden spezielle Akustikplatten an der Decke und an den Seitenwänden angebracht. Zudem erfolgt eine umfangreiche Riss-Sanierung und Maler werden das Gemeindezentrum verschönern.

Pfarrer Mathias Wohlfahrt ist froh, dass alles am Laufen ist: "Die Baukonjunktur boomt. Wir hatten Probleme, Handwerksbetriebe zu finden. Wir mussten, nachdem das 2018 nicht gelang, die Sanierung sogar ein zweites Mal ausschreiben."

Nachdem die Kirchengemeinde am letzten Wochenende das kirchliche Erntedankfest am Gemeindezentrum feiern konnte, wünscht sich Mathias Wohlfahrt einen raschen Baufortschritt und denkt dabei an die "Ziltendorfer Weihnacht". "Das ist unser Advents- und Weihnachtsmarkt am Sonnabend vor dem zweiten Advent – eine tolle Begegnung", sagt der evangelische Pfarrer. "Wir hoffen, dass bis dahin die Sanierungsarbeiten im Inneren des Gemeindezentrums abgeschlossen sind und wir die Kirche vollwertig nutzen können."