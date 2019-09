Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Höchstpersönlich!" wird es am Sonntag im Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt. Dort gehen um 17.Uhr die Scheinwerfer an für Wolfgang Stumph (73). In dieser Woche sprach der Schauspieler mit Janet Neiser von der MOZ.

Herr Stumph, Ihr Programm heißt "Höchstpersönlich!" Wie ist denn Wolfgang Stumph höchstpersönlich?

Der wird auf der Bühne nicht viel anders als im Leben sein. Das versucht er auch in Filmen, indem er all seine Figuren mit "St" anfangen lässt: von Stankoweit über Stubbe bis Steinbach. Da ist immer viel von meinem Stumphsinn drin. Stumphsinn natürlich mit "ph" geschrieben. Ich versuche, meine Moral und meine Neugierde in künstlerische Figuren umzuwandeln und trotzdem bei mir zu bleiben.

Oft werden Sie als Prototyp des Sachsen bezeichnet. Sind Sie das?

Nein! Ich liebe Sachsen, das ist meine Heimat. Kaffee trink’ ich gern, und Eierschecke ess’ ich gern. Aber ansonsten bin ich ein ganz normaler Weltbürger.

Wie sieht das Programm dieses Weltbürgers im Friedrich-Wolf-Theater aus?

Ich werde ein öffentliches Selbstgespräch halten und meinen Weg an meinen Filmen, an meinen Kabaretttexten und dem Zeitgeist festmachen. Und am Schluss wird auch das Publikum einbezogen.

Was passiert denn genau auf der Bühne?

Ich lese aus meinen Büchern, ich lese Texte, über die wir vor 10, 20 oder 30 Jahren gelacht haben. Ich werde konferieren, was mich in der jetzigen Zeit bewegt. Es ist aber keine Lesung und auch kein Kabarettprogramm. Ich lade die Menschen ein, hinter die Kulissen der Filmarbeit, des Kabaretts und hinter meine Kulissen zu schauen. Es kann sein, dass das Programm, in dem auch Filmsequenzen gezeigt werden, ganz anders wird als vor kurzem auf einer anderen Bühne. Da steckt immer auch Improvisation drin. Ich bin neugierig auf die Zuschauer. So eine Veranstaltung ist wie ein Fieberthermometer für mich, was ich ins Publikum reinhalte. Ich will wissen, wie die Stimmung der Menschen ist, wie sie zu meiner Arbeit und zum Leben stehen.

Und nach Eisenhüttenstadt kehren Sie ja eigentlich zurück.

Ich kenne dieses Haus aus der Amateurzeit und aus der Profizeit mit der Herkuleskeule. Und ich kenne das Haus und die Stadt aus den Dreharbeiten zu dem Film "Das Schwalbennest". Mich macht neugierig, was in den letzten Jahren daraus geworden ist.

Muss man aufgrund der aktuellen politischen Situation mutiger sein auf der Bühne, vor allem als Kabarettist?

Als politisch denkender Schauspieler und Kabarettist versuche ich immer, den Zeitgeist widerzuspiegeln und die Dinge, die mich bewegen. Die Zeit insgesamt ist aber komplizierter geworden, das ist kein Vergleich zu vor 20 oder 30 Jahren. Wir leben in einer Mediengesellschaft und in einer sehr rauen Gesellschaft. Die Menschen haben weniger Empathie zueinander, sind stärker mit eigenen Sorgen beschäftigt. Letztlich ist alles in Bewegung. Da gibt es die Sorge um den Arbeitsplatz, um die Umwelt, um die Sicherheit.

Sind Sie gern in Talksendungen?

Ich muss das alles bremsen. Ich bin eine Ich-AG, manage mich selbst, habe keinen Agenten. Ich bin von niemandem bestimmt, sondern selbstbestimmt. Ich wäge solche Einladungen genau ab, gebe nicht allen Wünschen nach. Ich bin da sparsam und gehe nur in solche Sendungen, wenn ich etwas zu verkünden habe.

Filmangebote gibt es auch noch?

Ja, und ich spiele auch weiterhin den Frosch an der Semperoper.

Sie sind gern Sachse und Sie leben in Dresden. Was hält Sie dort?

Das werde ich bestimmt im Friedrich-Wolf-Theater beantworten. Bleiben Sie einfach neugierig!

