Arlett Krüger und Steffen Trobisch

Zepernick Da war die Freude groß – im ersten Heimspiel bezwangen die Panketallerinnen der ersten Mannschaft des SGE Zepernick unter Führung von Trainer Steffen Trobisch die Damen des WSG Reform Magdeburg mit 3:0 (-18, -18, -23). Damit sichern sie sich die ersten drei Tabellenpunkte in der Regionalliga.

Mit neuer Motivation und neuer Unterstützung durch Christiane Döhren (Libera) sowie wiederkehrender Unterstützung durch Lara Picht (Außenangriff), konnten die Zepernickerinnen den in der deutlichen Überzahl angereisten Magdeburgerinnen zeigen, wem die Halle gehört. Es zahlte sich aus, dass die Saisonvorbereitung dieses Jahr bereits im August begann.

Erleichterung war groß

Vor den Augen zahlreicher, treuer Zuschauer begannen die Spielerinnen zunächst aufgeregt, aber fokussiert das Spiel. Doch es dauerte nicht lange, bis die erste Führung geholt wurde und mittels mehrerer Drei-Punkteserien ausgebaut werden konnte, so dass der erste Satz deutlich mit 25:18 auf das Konto der SGEZ ging. Was für eine Erleichterung, bedenkt man doch, dass die Zepernickerinnen in der letzten Saison jedes Spiel gegen den WSG verloren.

Druckvolle Angriffe

Dominanz wollten die Magdeburgerinnen im zweiten Satz zeigen und begannen jenen mit einer Führung von 3:8. Eine Auszeit durch Trainer Trobisch führte jedoch dazu, dass sich SGEZ auf 8:8 wieder herankämpfen konnte. Insbesondere Thea Janich und Lara Picht brachten nun ihre Angriffe sicher und druckvoll unter. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel ausgeglichen. Über 8:9, 10:10, 11:13 kamen die Einheitlerinnen durch eine sehr gute Annahme und schnelle Angriffe wieder zurück in den Satz. Konzentration und Angriffslust waren wieder aufgenommen und so zogen die Zepernickerinnen bei Aufschlag Laura Petereit mit einer Fünf-Punkteserie vorbei und brachten den zweiten Satz ebenfalls mit einem Punktestand von 25:18 nach Hause. Bemerkenswert war dabei die Teamleistung. Ab dem Punktestand von 11:12 konnten die Barnimerinnen jedes Sideout in dieser Phase halten.

Nun stand der gefürchtete dritte Satz an. Die Freude über die ersten zwei Sätze führt oft zu Konzentrationsverlust. Gleich zu Beginn spielten die Panketalerinnen einen Vorsprung heraus. Doch die Magdeburgerinnen konterten und zogen bis zum 17:17 gleich. Dann wieder eine Punkteserie auf Zepernicker Seite durch eine taktisch sehr wohl dosierte Zuspielverteilung von Antonia Liebsch und sichere Leger von Nina Raeder über Diagonal, die den Sieg zum Greifen nah machte. Doch Magdeburg kämpfte sich wieder auf 23:22 heran und so gab es für die Spannung zum Schluss noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Satzgewinn (25:23) und Matchsieg. Wertvollste Spielerinnen wurden Lara Picht (Zepernick) und Maria Krebs (Magdeburg).

Heimspiel am 12. Oktober

Gezeichnet von Punkteserien, sehenswerten Spielzügen und einer tollen Teamleistung, ging der erste Spieltag mit einem klaren 3:0-Sieg zu Ende und zeigt, dass in dieser Saison so einiges möglich ist. Beim nächsten Heimspiel am 12. Oktober gegen den Marzahner VC werden Zuschauer willkommen geheißen, sich von der Stimmung mitreißen zu lassen und die Mädels von der SGE Zepernick bis zum Sieg anzufeuern.