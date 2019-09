Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf Sie sitzen gemütlich beisammen, die Musik spielt und Andreas Hacker zapft wie immer das Bier. Die Frauen haben jede Menge Kuchen gebacken. Es wird geredet, später auch getanzt. Die jungen Sportler des Budo-Vereins zeigen Ausschnitte aus ihrem Programm. Die Mitglieder des Siedlervereins Fredersdorf-Nord genießen das Beisammensein in ihrem zweiten Zuhause, dem Siedlerheim in der Posentschen Straße. Und das seit nunmehr 120 Jahren.

Die Geschichte beginnt, als noch nichts zu sehen ist, außer staubigen Äckern, Wiesen und Pfaden. Vor 120 Jahren kamen die ersten sonnenhungrigen Berliner nach Altlandsberg-Süd, um sich im Grünen zu erholen. Sie kauften von Bauer Victor Schirap parzelliertes Land und bauten Lauben darauf. Der schlägt die Gründung eines Grundbesitzervereins vor und übernimmt sogleich den Vorsitz. Kohlrabi und Pflaumenbäume, Salat und Kohlköpfe gedeihen prächtig. Um an Saatgut und Dünger zu kommen, leistet der Vereinsstatus gute Dienste. Man spart Geld und lange Wege.

Aus Lauben werden Häuser

Die Ostbahn brachte die Siedler jeden Sonnabend aufs Land und holte sie nach dem Wochenende im Grünen wieder ab. Aber nicht alle, die dem Grundbesitzerverein 1899 beigetreten waren, hielten sich an dessen Satzung. Es entstanden massive Häuser anstelle der Lauben an der Fredersdorfer Chaussee und der Bruchmühler Straße. Der Vorort "Baufelde" fing an zu wachsen, Vereinsmitglieder wollten gar einen neuen Ort schaffen – Neu Landsberg. Man stritt sich. Wer solle bezahlen für Elektroanschlüsse und Wasserleitungen? Und man bewältigte gemeinsam große Überschwemmungen und andere Hürden. Es wurde diskutiert, wo der Friedhof angelegt werden solle, man gründete zum Schutz eine Feuerwehr und nahm schließlich den Bau einer Schule in Angriff. 1906 wird die Bruchmühler Straße gepflastert. Die Anlieger haben dafür in die Pflasterkasse gezahlt - und die Straße hält auch heute noch. Aus dem Altlandsberger Vorort wurde schließlich per Eingemeindung in den 1950er-Jahren Fredersdorf-Nord.

Der Verein der Siedler ist einer der wenigen, die sich über beide Weltkriege, die DDR-Zeit und die Wende ge- und erhalten hat. Seine Chronik, zum 100. Geburtstag zusammengestellt, liest sich wie ein spannendes Geschichtsbuch. Nach der Wende, als es mit dem Verein der Kleingärtner und Siedler in der Gemeinde nicht mehr weit her war, führten Gerd Beck und Reinhold Schmidt die Truppe unter dem Dach des Verbandes Wohneigentum weiter. Der gewachsene Zusammenhalt wird über Generationen vererbt.

Heute zählt der Verein 49 Mitglieder. Wenn man sich regelmäßig zu Veranstaltungen trifft, sind auch die Ehepartner dabei. Im Kalender, der jeden Monat gut gefüllt ist, stehen sowohl gartentypische Veranstaltungen, Ausflüge Spielenachmittage und Frauentagsfeiern, aber auch Gesprächsrunden mit Experten. "Schließlich sind wir alle älter geworden, da macht es Sinn, sich auch mit dem Erben und Vererben zu beschäftigen", sagt Siegfried Wollin, der die Fäden in der Hand hält. Allzu schwer hat er es nicht, sind doch Reinhold Schmidt und Michael Drabinski als tatkräftige Helfer an seiner Seite im Vorstand. Die Liste der Engagierten ist noch wesentlich länger, wie die Auszeichnungsrunde für langjährige Mitglieder und besonders fleißige Ehrenamtler beweist. "Uns geht es darum, den Zusammenhalt zu pflegen", sagt Wollin.

Immer noch ist der Verein kulturell-geselliger Mittelpunkt in Fredersdorf-Nord. Das Vereinsheim – liebevoll eingerichtete, gepflegte Räume in einem Garten – ist unter anderem dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Thamm zu verdanken. Als Zeichen der Dankbarkeit wird er zum Jubiläum erstes Ehrenmitglied.