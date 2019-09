Bärbel Kraemer

Bad Belzig/Dippmannsdorf/Fredersdorf In den drei städtischen Bädern, dem Freizeit- und Erlebnisbad in Bad Belzig sowie den Freibädern Dippmannsdorf und Fredersdorf, sollen Nichtraucher ab dem kommenden Jahr besser geschützt werden. Das Rauchen soll fortan nur noch auf so genannten Raucherinseln gestattet werden.

Mit sechs ja und drei nein Stimmen wurde die Umsetzung in der Sitzung des Sozialausschusses mehrheitlich der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung empfohlen.

Damit kann, insbesondere im Freizeit- und Erlebnisbad an der Martin-Luther-Straße einem großem Übel abgeholfen werden. Unter anderem auf der Liegewiese sind Nichtraucher und Familien mit Kindern durch Raucher gezwungen, passiv mitrauchen zu müssen. Dazu kommen viele achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, die die Liegewiese verschmutzen.

"Gesundheits- und Kinderschutz ist auch in den öffentlichen Schwimmbädern unserer Stadt Bad Belzig ein wichtiges Thema", heißt es hierzu in dem zuerst von der SPD Fraktion eingebrachten Antrag zur Einrichtung von Familienbereichen in den Freibädern der Stadt, wo das Rauchen nicht erlaubt sein soll.

Rückendeckung erhielten die Sozialdemokraten von den Grünen, den Christdemokraten und den Linken im Kommunalparlament.

Gemeinsam verständigte man sich darauf, den ursprünglichen Antrag dahingehend umzuformulieren, dass anstatt von rauchfreien Familienbereichen auf der Liegewiese spezielle Raucherbereiche auf dem Badareal ausgewiesen werden sollen, um die Liegewiese und den angrenzenden Spielplatz vom Zigarettenqualm zu befreien. "Gesundheits- und Kinderschutz ist auch in den öffentlichen Schwimmbädern unserer Stadt Bad Belzig ein wichtiges Thema", heißt es in der Begründung.

Mittlerweile ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Tabakrauch im Freien etwa bis zu einer Entfernung von zwei Metern noch schädlich ist. Zudem hat Tabakrauch eine negative Wirkung auf Asthmatiker, Allergiker und gegen Tabakrauch empfindliche Menschen.

Positive Beispiele rauchfreier Freibäder oder solcher, die getrennte Raucher- und Nichtraucherbereiche, ausweisen, gibt es bereits.

Sven Schmidt, der Vorsitzende der SPD Fraktion betonte, dass mit dem Umsetzung des Antrages zudem der Kurstadtstatus gestärkt wird.

Im Vorfeld der Beratung hatte Ende August bereits in allen drei Bädern eine Begehung stattgefunden, um die Machbarkeit zu überprüfen. Die Kosten für die Herstellung einer neuen Haus- und Badeordnung für jedes der Bäder sowie von Hinweisschildern und die Anschaffung von Aschenbechern wurden von Seiten der Stadt auf rund 7.000 Euro beziffert.

Hauptamtsleiter Heinz Friese verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Kontrolle der Einhaltung durch das Badpersonal nicht vollumfänglich gesichert werden kann, da zu den wesentlichen Aufgaben die Aufsichtspflicht im Wasser- und Beckenbereich gehört.

Verstöße gegen die im Beschlussfall neu zu fassende Haus- und Badeverordnung könnten von einer Ermahnung reichen bis hin zu, bei Wiederholungsverstößen, zu einem Hausverbot führen.

"Ich finde es für nicht so wichtig, dafür 7.000 Euro auszugeben, wenn man es nicht kontrollieren kann", erklärte Simone Lüdecke von der Fraktion Gewerbeverein/Wir vom Dorf, die sich wie die Freie Wählergemeinschaft gegen Rauchfreie Zonen in den Schwimmbädern aussprach.

Gustav Horn (SPD) erinnerte indes daran, dass der Antrag auf Bitten vieler Eltern formuliert wurde, die sich während der Sommermonate immer wieder über Raucher und weggeworfene Zigarettenkippen auf der Liegewiese beklagten.