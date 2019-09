Th. Messerschmidt

PM/HVL (MOZ) Dienstagabend meldeten sich mehrere Bürger bei der Beelitzer Polizei. Sie gaben an, einen Anruf von offenbar falschen Polizeibeamten des Beelitzer Einbruchdezernates erhalten zu haben und wollten wissen, ob das alles seine Richtigkeit habe. In typischer Vorgehensweise hatten die falschen Polizisten den Angerufenen vorgegaukelt, dass im näheren Umfeld eine Diebesbande gefasst wurde und diese eine Zettel mit potentiellen Einbruchsopfern dabei hatte. Darum sollen die Angerufenen nun Fenster und Türen schließen und besonders aufmerksam bleiben. Danach legte der Anrufer auf, ohne eine Geldforderung auszusprechen…

Die Polizei geht davon aus, dass so Vertrauen bei den Angerufenen aufgebaut werden sollte. In einem nächsten Schritt hätte sich der "falsche Polizist" wohl mit einem weiteren Anruf beim Opfer gemeldet, um es durch geschickte Gesprächsführung über dessen Vermögensverhältnisse auszufragen und vorhandenes Bargeld zu erbeuten. Gern gaukeln die Täter den Opfern vor, dass ihr Geld weder auf der Bank, noch im Privathaushalt vor solch kriminellen Banden sicher wäre, jedoch die Polizei das Geld bei sich sicherstellen und es gleich abholen könne…

In den aktuellen Fällen kam es nicht zu einem Schaden. Die Angerufenen hatten die Masche richtig erkannt und die Polizei angerufen. So auch im Havelland, wo ebenfalls am Dienstag und in der folgenden Nacht drei potentielle Opfer angerufen wurden. Sowohl in Falkensee als auch Ketzin hatten angebliche Polizisten über Einbrüche und Täterfestnahmen berichtet und versucht, die Gesprächspartner über Wertgegenstände und Barvermögen auszufragen. In allen Fällen wurden die Gespräche beendet und es entstand kein Schaden.

● Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis!

● Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin, damit Sie in der Zwischenzeit die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können.

● Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Telefonnummer des Anrufers!

● Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind – auch nicht der vermeintlichen Polizei!

● Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei. Tel. 110!