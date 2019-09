René Wernitz

Rathenow (MOZ) Besoffen am Steuer eines Lastkraftwagens: Bei einer Verkehrskontrolle in der Steinstraße in Rathenow stoppten Polizisten am Mittwochmittag einen Kipper. Der Fahrer pustete sich auf 1,66 Promille. Zudem war der 49-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse zum Führen des Kippers. Laut weiteren Polizeiangaben lag gegen ihn gar ein Haftbefehl vor.