MOZ

Prenzlau (MOZ) Gestohlene Mazdasichergestellt

Gleich zwei Mazda und deren Diebe konnten Polizeibeamte der GOF (Gemeinsame Operative Fahndung mit Beamten von Zoll sowie Bundes- und Landespolizei) am Mittwoch sicherstellen. Gegen Mittag stoppten die Beamten das erste der in Mecklenburg-Vorpommern gestohlenen Autos in der Baustraße, nahmen den Fahrer fest. Das zweite gesuchte Auto stand in Dedelow. Mit einem Polizeihund sowie aus der Luft wurde nach dem flüchtenden Fahrer gesucht. Auch dieser konnte festgenommen werden. Beide Autodiebe waren ohne Fahrerlaubnis auf Beutezug und erhielten neben Bandenhehlerei eine entsprechende Anzeige. Die Ermittlugnen laufen noch.

