Judith Melzer-Voigt

Gildenhall (MOZ) Die 40 Kinder, die derzeit die Kita Tabaluga in Gildenhall besuchen, werden sehr viel länger als eigentlich geplant in dem jetzigen DDR-Bau betreut werden müssen. Der Neubau der Einrichtung verschiebt sich. Wann die Arbeiten beginnen können, ist derzeit noch vollkommen ungewiss.

Laut Neuruppins Kämmerer Thomas Dumalsky gibt es schlichtweg keine Fördermittel für den geplanten Neubau. Eine Million bis 1,2 Millionen Euro vom Land Brandenburg waren eingeplant. "Aber wir sind vorsichtig vertröstet worden, dass aktuell keine Fördermittel in Aussicht gestellt werden", so Dumalsky. "Das kann sich durchaus in zwei, drei Jahren wieder anders darstellen." Doch bis es soweit ist, hat das Rathaus die Pläne für den Neubau erst einmal gestoppt.

Der Neuruppiner Haupt- und Finanzausschuss sollte sich bereits Anfang dieser Woche mit dem Thema beschäftigen, doch es wurde kurzerhand von der Tagesordnung für die Sitzung genommen. "Wir werden uns jetzt intern noch einmal abstimmen", kündigte Dumalsky an. So will die Verwaltung klären, wie mit dem Projekt künftig umgegangen wird.

Geplant war, dass nach dem Neubau mehr Kinder in der Kita Tabaluga Platz haben: Statt bisher 40 sollten anschließend 70 Mädchen und Jungen betreut werden. Die Bauplanung sollte 2020 starten. Der Abriss war für 2021 vorgesehen. Anschließend hätte der Neubau gleich beginnen können.