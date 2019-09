Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel 105 Einwohner der Havelstadt hatten bis Ende Juli Vorschläge eingereicht, wofür die 50.000 Euro ausgegeben werden sollen, die auch für 2020 im Bürgerhaushalt der Stadt Ketzin/Havel zur Verfügung stehen. Nach den von den Stadtverordneten beschlossenen Kriterien für die Aufnahme in die Liste stehen nun 18 Vorschläge zur Abstimmung. Noch bis zum 20. Oktober haben alle Einwohner Ketzins, die mindestens vierzehn Jahre alt sind, die Möglichkeit, ein Projekt auszuwählen, das im nächsten Jahr in der Stadt oder in den Ortsteilen realisiert werden soll.

Zu den Vorschlägen auf der Liste gehören unter anderem die Gestaltung des Marktplatzes mit einem Fischerkahn, Blumenkübeln und Bänken und die weitere Ausgestaltung der Havelpromenade mit Blumen und Spielgeräten. Im Bereich Gesundheit und Sport könnte im Strandbad ein Wasserspielplatz eingerichtet werden, vorausgesetzt, der Vorschlag erreicht die notwendige Anzahl der Stimmen.

Übrigens kamen die meisten Vorschläge aus Falkenrehde, immerhin 44 Prozent. Für den Ortsteil sind die Errichtung eines Spielplatzes in Neu Falkenrehde und die Erweiterung des Spielplatzes am Uetzer Weg vorgeschlagen. Auch für Tremmen steht die Erweiterung des Spielplatzes auf der Liste. Für Zachow wird die Herrichtung des Badebereiches am Trebelsee favorisiert und für Paretz sind ein Blühstreifen und Wildrosensträucher am Wanderweg nach Neu Falkenrehde gewünscht. Kein Vorschlag kam dagegen aus Etzin selbst. So ist es wohl auch kein Wunder, dass für diesen Ortsteil kein Vorschlag auf der Liste steht.

Auch die Sicherheit liegt den Ketzinern am Herzen. So sind die Beschaffung von PC und Medientechnik für die Ausbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ebenso vorgeschlagen wie deren verbesserte Ausrüstung. Für den Hort stehen ein Spielgerät und für die Europaschule eine elektronische Tafel auf der Liste.

Alle diese und die weiteren Projekte können mit jeweils nur einer Stimme sowohl per Mail (buergerhaushalt@ketzin.de) als auch per Post und persönlich im Bürgerbüro, Rathausstraße 29, abgegeben werden. Was tatsächlich von den 18 Vorschlägen umgesetzt wird richtet sich nach der Anzahl der Stimmen – bis das Limit, die 50.000 Euro, ausgeschöpft ist. Als Auswahlkommission fungieren neben zwei Vertretern der Stadtverwaltung die Stadtverordneten Christel Zimmer und Renate Donat sowie Karl-Heinz Konrad aus Falkenrehde als Vertreter der Bürger.