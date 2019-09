Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 50.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Versagen. 10.000 von ihnen könnten gerettet werden, wenn jemand sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimieren würde. Das tut aber bisher nur jeder Vierte - meist aus Angst etwas falsch zu machen. Dabei gilt: Das Einzige was man falsch machen kann ist nichts zu tun. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vergehen in der Regel etwa zehn Minuten. Bereits nach fünf Minuten beginnt aber schon das Gehirn abzusterben. Wer sich traut einen Betroffenen sofort zu reanimieren, verdreifacht dessen Überlebenschancen und hilft mit, dass Hirnschädigungen vermieden werden können.

Um über Wiederbelebung aufzuklären und Ängste abzubauen, wurde am Donnerstag im Rahmen der bundesweiten "Woche der Wiederbelebung" das Projekt "Herzensretter Brandenburg" auf dem Neustädtischen Markt gestartet und die Kooperationsvereinbarung "Du kannst Leben retten!" zwischen dem brandenburgischen Bildungsministerium, der Landesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe Brandenburg und der Pépinière-Stiftung unterzeichnet. Künftig soll im Unterricht ab Klasse 7 die Wiederbelebung regelmäßig trainiert und die Wiederbelebungskompetenz von Schülerinnen und Schülern gestärkt werden, um mehr Leben zu retten.

In diesem Schuljahr starten in der Pilotphase die ersten 33 Brandenburger Schulen mit dem Wiederbelebungs-Unterricht, in Brandenburg an der Havel haben die Siebtklässler des von Saldern-Gymnasiums Europaschule die Gelegenheit sich im Wiederbeleben weiterzubilden. Die regional organisierte Fortbildung der Lehrkräfte beginnt Ende Oktober 2019, der Unterricht für die Siebtklässler im Februar 2020, zwei bis drei Schulstunden im Schuljahr soll dieser umfassen und nach der Pilotphase auf alle weiterführenden Schulen im Land Brandenburg ausgedehnt. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst: "Ein Herzstillstand kann Jeden treffen, jederzeit und an jedem Ort. Mehr Menschen – und eben auch Jugendliche – müssen befähigt und ermutigt werden, im Notfall Erste Hilfe zu leisten. Wir wollen Kinder und Jugendliche fit machen für den Alltag und stark fürs Leben, dazu gehören Hilfsbereitschaft und Wissen. Deshalb ist schulische Gesundheitsförderung fester Bestandteil des Rahmenlehrplans für die Klassen 1 bis 10 und damit Auftrag für jede Schule."

Hubertus C. Diemer, (DRK) von der Landesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe Berlin Brandenburg ergänzte: "Die Hilfsorganisationen in Brandenburg begrüßen die Aktion des Bildungsministeriums, Wiederbelebung als Unterrichtsfach aufzunehmen. "Es ist wie mit dem Fahrradfahren: Je früher man anfängt, desto einfacher lernt man es und baut Ängste ab. Deswegen: Früh übt sich, wer ein Herzensretter werden will. Mit der Wiederbelebung als Unterrichtsfach werden die Handgriffe selbstverständlich und Schülerinnen und Schüler im Ernstfall zum Handeln ermutigt."

Der Wiederbelebungsunterricht ist nicht zwingend an bestimmte Unterrichtsfächer gebunden. Er passt beispielsweise gut in die Fächer Sport, Biologie, Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) oder in fächerverbindende Projekte. Bis 2020 sollen schon 50 Prozent der Brandenburger in der Lage sein im Notfall zu helfen, bisher sind es 39 Prozent.

Das Projekt "Herzensretter Brandenburg" wird durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unterstützt mit dem Ziel, das Modell auf andere Bundesländer übertragen zu können. So ist das Land Brandenburg Teil des Nationalen Aktionsbündnisses Wiederbelebung (NAWIB).