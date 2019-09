Anja Linckus

Götz (MOZ) Dass das Handwerk "goldenen Boden" hat, haben Lara Goldhorn und Florian Schütte bereits erkannt. Beide haben das Abitur in der Tasche und beide machen eine Ausbildung zum Tischler. Geht es nach dem Willen der Handwerkskammer Potsdam (Hwk), folgen diesem Beispiel in den kommenden Jahren noch viele weitere Abiturienten. "Im Zuge der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung brauchen wir helle Köpfe aus den Gymnasien im Handwerk", begründet Hwk-Präsident Robert Wüst. Sein Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig ergänzt: "Wir haben 1500 Betriebe im Kammerbezirk, die auch ausbilden. Die Suche nach Azubis wird für sie immer schwieriger. Das liegt zum einen an weniger Schulabgängern, zum anderen aber auch an der zunehmenden Akademisierung. Dabei bieten auch wir im Handwerk jungen, cleveren Leuten eine gute Perspektive." Um genau diese Zielgruppe zu erreichen, geht die Hwk ab sofort neue bildungspolitische Wege. Nach Ober- und Förderschülern sollen nun auch Gymnasiasten besser orientiert werden. Zur Auftaktveranstaltung des "Modellprojekts zur Stärkung der Berufswahlkompetenz und intensiveren beruflichen Orientierung von Schülerinnen und Schülern an Gymnasien, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung" wurde am Dienstag in das Zentrum für Gewerbeförderung nach Götz eingeladen. Ziel des Piloten ist, die Möglichkeiten der dualen Ausbildung aufzuzeigen, Karrierechancen im Handwerk zu verdeutlichen und jungen Menschen die Gleichwertigkeit von dualen und akademischen Ausbildungen darzustellen. Insgesamt nehmen 87 Schüler aus neunten und zehnten Klassen daran teil. Sie kommen vom Ernst-Haeckel-Gymnasiums Werder (Havel), vom Hannah-Arendt-Gymnasium Potsdam, vom Leibniz-Gymnasium Potsdam und vom von Saldern-Gymnasium Europaschule Brandenburg an der Havel, die als Kooperationspartner für das bundesweite Modellprojekt gewonnen werden konnten.

Projektleiterin Judith Wedig erläuterte im Rahmen der Auftaktveranstaltung die Modellgrundsätze. So setzt das Modell der Hwk auf die Freiwilligkeit der Schüler. Diese haben eine Bewerbung zu schreiben und werden dann ausgewählt. Zudem werden die Eltern, als ein wichtiger Weichensteller für die spätere Berufswahl des Nachwuchses, als Berufsberater mit ins Boot geholt. Und es wird auf Nachhaltigkeit im Projekt gesetzt. Das zeigt sich unter anderem in der lebensnahen Gestaltung und die Möglichkeit der Anschlussbegleitung durch die Hwk.

Nach der Auftaktveranstaltung am Dienstag werden noch bis Dezember die didaktischen Konzepte erarbeitet, dann geht es für die Schüler los. Von Dezember bis März bekommen sie Potenzialanalysen, von Januar bis Juni sind sie zu den sogenannten Werkstatttagen eingeladen.

Die Jugendlichen finden in einer Potenzialanalyse ihre individuellen Stärken und Talente heraus. Im Anschluss erproben sie Berufsfelder wie Gebäudeinstallation, Kraftfahrzeugtechnik, Holz- und Metallgestaltung und Elektrotechnik in den Ausbildungswerkstätten des Zentrums für Gewerbeförderung in Götz. Dabei erstellen die Gymnasiasten unter fachkundiger Anleitung anspruchsvolle Werkstücke, arbeiten mit modernster Gebäudeanalysetechnik und computergestützten Messgeräten an Elektro- und Hybridautos. Einblicke in die reale Arbeitswelt bekommen die Jugendlichen durch Betriebsbesuche. Gespräche mit Firmenchefs beantworten Fragen zur Selbstständigkeit, zu Unternehmensführung und Karriereplanung im Handwerk. Um Fehlstunden der 87 Schüler zu vermeiden, absolvieren sie die Werkstatttage im Rahmen des Schülerpraktikums in der Klassenstufe neun oder im Rahmen der Projektwoche in Klassenstufe zehn.

Nach dem Projektende am 31. August 2020 wird das Projekt bundesweit evaluiert und ausgewertet. "Wir sind froh, dass unsere nachdrückliche Forderung der breiteren Berufsorientierung auch an Gymnasien mit diesem Bundesprojekt nun Früchte trägt und hoffen, dass es schnell Fahrt aufnimmt und zur Selbstverständlichkeit an den weiterführenden Schulen wird", so Robert Wüst abschließend.

Lara Goldhorn, die nach dem Abitur erst einmal ein Jahr lang aussetzte um sich beruflich zu orientieren und über ein Architekturstudium nachdachte, und Florian Schütte, der nach der Schule zunächst seinen Bachelor in Maschinenbau machte und damit auch sein Geld verdiente, zeigten sich vom Projekt begeistert. Sie hätten sich beide gewünscht, dass es das schon zu ihrer Schulzeit gegeben hätte. Ihre einhellige Meinung: An Gymnasien wird der Fokus zu sehr auf Studium und zu wenig auf Ausbildung gelegt. "Dabei sind Gymnasiasten auch nur ganz normale Menschen und man ist nicht unbedingt weniger gebildet, wenn man ein Handwerker ist", so Florian Schütte, der in der Werkstatt seines Schwiegervaters sein Glück gefunden hat. Er wünscht sich in den Rahmenlehrplänen mehr Freiraum für Praktika, damit sich die Abiturienten von morgen beruflich noch besser ausprobieren und orientieren können.