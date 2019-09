MOZ

Dippmannsdorf (MOZ) Die Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf lädt am Sonntag, 22. September, zum Tag der offenen Tür ein. Ab 14.00 Uhr wollen sich die ehrenamtlichen Brandschützer interessierten Besuchern vorstellen und einen Einblick in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ermöglichen.

Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung werden jeweils ihren Beitrag dazu leisten, einen interessanten Nachmittag für die Gäste zu gestalten. "Auf unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr sind wir besonders stolz. Der Nachwuchs wird daher auch in verschiedenen Vorführungen unter Beweis stellen, was er in den zahlreichen Stunden der Ausbildung gelernt hat", versichert Ortswehrführer Philipp Rettig. Daneben wird die Einsatzabteilung ihre eigenen Einsatzfahrzeuge nebst Einsatztechnik sowie persönlicher Schutzausrüstung präsentieren. Programmhöhepunkte sollen das Vorführen der Bildung einer Rettungsgasse sowie eine Einsatzübung mit Demonstration der Geräte zur Beseitigung von Unwetterschäden sein. Wie im vergangenen Jahr soll auch wieder die gute Zusammenarbeit mit der Polizei demonstriert werden, welche einen modernen Einsatzwagen der Autobahnpolizei sowie ein Dienstmotorrad präsentieren wird. Daneben werden auch noch moderne Einsatzfahrzeuge befreundeter Feuerwehren zu erleben sein. "Wir hoffen, dass unser Programm die ganze Familie anspricht und viele Besucher den Weg zur Feuerwehr nach Dippmannsdorf finden", erklärt Klaus Rettig vom Feuerwehrverein. Um auch den ganz Kleinen gerecht zu werden, wurde extra eine Hüpfburg organisiert. Wenn die Kinder genug vom Hüpfen haben, warten das Kinderschminken sowie die Mal- und Bastelstraße auf sie.

Natürlich wird bei der Feuerwehr auch für das leibliche Wohl gesorgt. Kaffee und selbstgebackener Kuchen werden ebenso gereicht wie Deftiges vom Grill und kühle Getränke. "Wir nutzen diesen besonderen Tag traditionell, um unsere Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit zu präsentieren. Daher laden wir hiermit alle Interessierten aus Nah und Fern recht herzlich zu uns ein.", erklärt Philipp Rettig.