Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der erweiterte und modernisierte Nachbarschaftstreff im Albert-Schweitzer-Quartier soll nicht kleingeredet werden. Aber das Beeindruckendste befindet sich vor der Tür: eine Terrasse, auf der eine Hochzeit gefeiert werden könnte. Am Donnerstag diente der ausgesprochen großzügige Außenbereich dazu, die Einweihungsparty für das Begegnungszentrum zu feiern. Und nach all den Reden und den durchaus bewundernden Blicken beim Rundgang durch die Räume konnte am späten Nachmittag gleich die erste Party steigen. Dafür hatte Bürgermeister Thomas Günther (SPD) das richtige Geschenk mitgebracht. "Das ist ein Grill, der seinen Namen verdient hat", räumte Holger Schaffranke bewundernd ein. Der Chef der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) vermietet die Räume an die Projektfördergesellschaft PuR, die wiederum den Klub im Kiez betreut.

Schaffranke war es auch, der an die Anfänge des Nachbarschaftstreffs erinnerte. Die Idee dazu sei aus der Bürgerschaft gekommen. Weil das Viertel als sozialer Brennpunkt gilt und dort Menschen aus vielen Kulturen leben, kam 2006 der Oranienburger Förderverein für interkulturelle Förderung und Begegnung auf die Idee, einen Ort fürs Kennenlernen zu schaffen. Allerdings fühlten sich die Ehrenamtler bald überfordert, sodass im Sommer 2007 die PuR die Trägerschaft übernahm. Mittlerweile gibt es fünf solcher Einrichtungen in der Stadt.

Das wiederum lobte der Bürgermeister. "Hennigsdorf ist damit Vorreiter im Land." Er freue sich darüber, dass der Leseclub, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Frauenfrühstück und Deutschkursen sowie die Hobbyköche jetzt mehr Platz und bessere Bedingungen für ihre Aktivitäten haben. "Hausaufgaben gehören leider auch zum Leben", sagte er mit Blick auf die Kinder, die hier nachmittags betreut werden. Gerade für die Kinder aus Migrationsfamilien stellt die Unterstützung bei den Schulaufgaben eine große Hilfe dar.

In der Küche will der HWB-Chef demnächst selbst am Kochtopf stehen. Er versprach, eine ägyptische Linsensuppe zu kochen, und verpflichtete zugleich den Bürgermeister, ihn zu unterstützen. Dieser solle am Grill die als Beilage gedachten Geflügelwürstchen grillen.