Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Artikel 148 der Weimarer Verfassung von 1919 löste eine deutschlandweite Gründungswelle von Volkshochschulen aus. In dem Artikel erhielt die Weiterbildung erstmals Verfassungsrang und Reich, Länder und Gemeinden waren aufgefordert, das Volksbildungswesen einschließlich der Volkshochschulen zu fördern.

Der 100. Geburtstag der Einrichtungen wird am Freitag, 20. September, bundesweit mit einer "Langen Nacht der Volkshochschulen" gefeiert. Auch die Kreisvolkshochschule (KVHS) Ostprignitz-Ruppin beteiligt sich an den Feierlichkeiten, obwohl sie selbst erst im Januar 1920 gegründet wurde. Dieses spezielle Jubiläum werde voraussichtlich mit geladenen Gästen am 10. Januar begangen, erklärt KVHS-Leiterin Anke Unkenholt. Derzeit werde noch geplant. Für die Menschen in der Region sei hingegen die "Lange Nacht der Volkshochschulen" der ideale Moment, um einen Blick hinter die Kulissen der KVHS in der Alt Ruppiner Allee 39 im Haus D zu werfen.

900 Einrichtungen bundesweit

Das Motto der Veranstaltung ist "zusammenleben.zusammenhalten". Denn rund 900 Volkshochschulen bilden heute ein Netz kommunal verankerter Weiterbildungs- und Kultureinrichtungen, die mit der Erwachsenenbildung eine besondere Rolle im Bildungssystem einnehmen. So nutzten in Ostprignitz-Ruppin im Frühjahrssemester dieses Jahres 1 349 Teilnehmer 134 Kurse mit 3 106 Unterrichtseinheiten. Die KVHS OPR hat dabei Regionalstellen in Neuruppin, Rheinsberg, Wittstock und Kyritz.

"Seit 100 Jahren sind Volkshochschulen unverzichtbare Orte der demokratischen Bildung, in denen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Orientierung begegnen, um miteinander und voneinander zu lernen", bringt Anke Unkenholt die wichtige Aufgabe der Bildungseinrichtungen auf den Punkt. Sogar über historische und gesellschaftliche Zäsuren und über verschiedene Bildungssysteme hinweg haben sich die Volkshochschulen etabliert und konnten ihre Bedeutung ausbauen. An ihnen wird das Prinzip des lebenslangen Lernens umgesetzt. "Differenzierte Angebote ebnen den Weg zu einer individuellen, zielgruppenorientierten Bildung", so Unkenholt. "Aktuelle Themen wie Grundbildung, Integration oder Alphabetisierung werden dem Puls der Zeit entsprechend vermittelt."

Zur langen Nacht können sich Besucher einen Eindruck von der Angebotsvielfalt verschaffen: Bis 21 Uhr werden Sprachworkshops und Einführungen in die Landeskunde geboten, es gibt kreatives Gestalten, Einführungen in Meditation und Yoga. Auf zwei Etagen im Haus D gibt es zahlreiche Workshopstationen und die Kursleiter präsentieren sich mit ihrem Programm.

Vor der Tür wird der Trommelkurs zeigen, was er kann. Es gibt einen Tanzworkshop, ein Imker ist vor Ort und auch die Angebote des Grundbildungszentrums und des Kreismedienzentrums werden vorgestellt. "Die Besucher können mitmachen, zugucken, mit den Kursleitern ins Gespräch kommen und Fragen stellen", lädt Unkenhorst Interessierte zum Mitfeiern ein.