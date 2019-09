Silvia Passow

Elstal Wieder war der Sommer außergewöhnlich trocken und heiß. Wie schon im vergangenen Jahr brannten in Brandenburg die Wälder, mehr als in jedem anderen Bundesland. Und wieder gaben die Feuerwehren alles, um die Flammen im Zaume zu halten, um Mensch, Tier, Hab und Gut zu schützen.

104 Einsätze hat die Wustermarker Feuerwehr bisher für 2019 zu verzeichnen. Im Vorjahr waren es insgesamt 182 Einsätze, gibt Gemeindewehrführer Jürgen Scholz auf Anfrage Auskunft. Damit kann man für 2018 sagen, jeden zweiten Tag ein Einsatz. Da könne man gar nicht genug danken, sagt der parteilose Bürgermeister Holger Schreiber. Auch deswegen sagte die die Gemeinde Wustermark auf dem großen Gemeindefeuerwehrtag vor einer Woche Danke.

Die Kameraden und Kameradinnen zeigten vor Ort, was sie können und begeisterten die Besucher mit dem Wettkampf "Löschangriff Nass". Vielleicht konnte damit auch der eine oder andere Neueinsteiger gewonnen werden. Denn die Freiwilligen Feuerwehren suchen Land auf, Land ab Unterstützung. Auf Hochglanz polierte Feuerwehrfahrzeuge strahlten um die Wette. Männer und Frauen in schicken Uniformen und ganz viel Technik.

Unterstützung gab es auch in finanzieller Hinsicht. Erik Roßnagel, Geschäftsführer der Firma terraplan, unterstützte mit seiner Firma nicht nur die Ausrichtung der Feier, er spendete zusätzlich 7.000 Euro für die freiwillige Feuerwehr Wustermark. Gefeiert wurde auf dem Gelände des Olympischen Dorfes. Nur einen Steinwurf entfernt saniert Roßnagel die historischen Bauten, wie das Speisehaus der Nationen, ergänzend kommen Neubauten hinzu. Roßnagel sagt, er fühle sich in Elstal sehr wohl. Für die Leistung der Feuerwehr hege er tiefen Respekt. "Jüngere und Ältere treffen sich in ihrer Freizeit, um anderen zu helfen. Dieses ehrenamtliche Engagement muss gewürdigt werden", sagt er.

Abstimmung zum

Bürger-Budget erfolgt

Wenn schon mal alle zusammen kommen, dann kann auch gleich noch das Abstimmungsergebnis vom Bürger-Budget bekanntgeben. Beim Bürger-Budget der Gemeinde können die Einwohner über den Verwendungszweck von 50.000 Euro abstimmen. 425 Einwohner/innen machten von dieser Form der Bürgerbeteiligung Gebrauch. Hierbei schaffte es Vorschlag eins, die Anschaffung von Defibrillatoren für kommunale Einrichtungen, auch auf Platz eins. Rund 15.000 Euro werden hierfür veranschlagt. Auf Platz zwei landete die Sanierung des Eulenturms, die mit 13.000 Euro zu Buche schlägt. Platz drei geht an die Ausrichtung eines Regionalmarktes und wird mit 5.000 Euro berechnet. In die Optimierung des Schulgartens der Grundschule und des Schulzoos der Oberschule werden 10.000 Euro investiert. 2.000 Euro gehen in den Ausbau des Kinderbereiches in der Bibliothek. Diese Top-Five sind gesetzt, derzeit prüft die Gemeinde, was mit den restlichen 4.400 Euro geschehen soll. Wie "Erste Hilfe" funktioniert, konnte man sich auf dem Gemeindefeuerwehrtag schon mal ansehen. Ab nächstes Jahr kommt dann vielleicht zur Herzdruckmassage und Mund-Nase-Beatmung der Einsatz des Defibrillators dazu.