Wusterhausen Das Forschungsprojekt "AutoNV_OPR", auch bekannt als autonom fahrender Bus Wusterhausen, ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden. In der Jurybegründung heißt es: "Das innovative und zukunftsweisende Projekt setzt bedarfsorientiert genau dort an, wo eine Verbesserung der Infrastruktur am nötigsten ist – im strukturschwachen, ländlichen Raum." Mit dem Forschungsvorhaben in Wusterhausen soll wissenschaftlich untersucht werden, wie automatisiert fahrende Fahrzeuge im ländlichen Raum eingesetzt werden und wie fahrerlose Minibuse Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs werden können. Es geht dabei vor allem um Strecken, die mit dem klassischen großen Bus nicht wirtschaftlich betrieben werden können.

In der ersten Phase des Probebetriebs ist der Minibus eines französischen Herstellers in Wusterhausen zunächst nur auf einer kleineren Strecke am Bahnhof und im historischen Zentrum mit Anbindung an einen Supermarkt im Süden der Stadt unterwegs. Später soll dann zusätzlich die nördlich gelegene Stadtrandsiedlung "Am Horstberg" angebunden werden. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund zwei Millionen Euro wird mit 1,54 Millionen Euro gefördert und läuft bis zum 30. Juni 2020. Nach der Nominierung gilt es nun, möglichst viele Stimmen auf das Projekt aus Ostprignitz-Ruppin zu vereinen. Das öffentliche Online-Voting für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (Bereich Forschung) läuft noch bis zum 18. Oktober über www.nachhaltigkeitspreis.de. Die Preisverleihung findet am 22. November beim Deutschen Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf statt.