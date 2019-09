MOZ

Kyritz Iris Wiesner koordiniert seit dem 1. September in Kyritz das Projekt "Diakomma – digital ankommen in Arbeit". Sie hat mit ihrem Team ihren Sitz im Stadtteilbüro Kyritz-West in der Perleberger Straße 39a. Die Stadt hat für das Projekt mehr als 500 000 Euro aus dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – Biwaq" des Bundesinnenministeriums sowie des Europäischen Sozialfonds erhalten. Das Projekt möchte Langzeitarbeitslosen neue Wege in die Beschäftigung ermöglichen. Es möchte zudem den Zusammenhalt im Stadtteil und das ehrenamtliche Engagement stärken.

Bei "Diakomma" sollen Arbeitslose und Erwerbstätige mit geringem Einkommen Nachbarschaftshilfe als positive Struktur für ihren Alltag entdecken. Angelegt werden soll ein Nachbarschaftsgarten. Es soll ein Quartierstreff sein, ein sich ständig wandelnder Ort, der in altersübergreifender Zusammenarbeit für und in einem Mehrgenerationengarten entsteht. Die Teilnehmer, die freiwillig an dem Projekt mitwirken, lernen und erproben den Umgang mit digitalen Medien. Mit videogestützten Interviews erkunden sie Anforderungen am Arbeitsplatz, erhalten persönliche Kontakte zu Unternehmen und absolvieren Praktika in diesen Betrieben. Das Projekt wird vom Büro Blau betreut. Die gemeinnützige GmbH hat langjährige Erfahrung mit Partizipations-und Dialogprozessen in der Stadt- und Regionalentwicklung. Im Mittelpunkt der Unternehmensaktivitäten stehen Kommunikation und entdeckendes Lernen in Regionen und Stadtteilen, mit Schülern, Erwachsenen und Unternehmen oder zwischen Politik und Bürgerschaft.