Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Als Marika Hirsch noch in Georgien lebte, betrieb sie schon einmal ein kleines Bistro. "Ich war damals noch Studentin. Das Lokal habe ich mit einer Freundin bewirtschaftet. Und zu uns kamen auch vor allem Studenten", erinnert sich die 43-Jährige an eine schöne Zeit. Mit dem Bistro hatte sie damals ihr Studium zur Archäologin finanziert. Nun hat sie ein neues eröffnet – im früheren "Fisch-Eck" an der Mittelstraße in Oranienburg. Das heißt "Margvelani". Es ist der Geburtsname von Marika Hirsch.

"Seit ich in Deutschland bin, habe ich immer davon geträumt, wieder ein georgisches Bistro zu eröffnen, aber es kam lange Zeit immer wieder etwas dazwischen", sagt sie. Ihre Heimat hatte sie im Jahr 2003 für ein Auslandsstudium an der Freien Universität in Berlin verlassen. Das brach sie ab, als sie ihren Mann kennenlernte. Er hatte ein Bauunternehmen. Marika Hirsch arbeitete in der Firma und kümmerte sich um die Familie. Zu Hause war sie zunächst in Kremmen. Seit zehn Jahren lebt sie in Oranienburg – inzwischen wieder allein mit ihrer zehnjährigen Tochter Annemarie. Als vor einigen Monaten das "Fisch-Eck" schloss, ergriff sie ihre Chance. "Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten in Oranienburg für guten und schnellen Mittagstisch", sagt Marika Hirsch. Der Vermieter mochte ihre Idee, die Einrichtung konnte sie vom Fisch-Eck übernehmen. Das kam ihr finanziell entgegen. Die Jungunternehmerin hat ihr Bistro ohne staatliche Unterstützung eröffnet. "Ich habe einen Kredit aufgenommen."

Auf ihrer Karte stehen Teigtaschen, die mal mit Feta und Mozarella, mal mit doppeltem Käse, roten Bohnen oder auch mit Kalbsfleisch gefüllt sind. Hinzu kommen georgische Eintöpfe mit und ohne Fleisch, allerlei Salate und gefülltes Gemüse. "In Georgien wird viel frisches Gemüse gegessen. Das Klima bei uns ist gut. Da wächst alles, außer tropischen Früchten." Entsprechend gestalte sich die Küche, die an die mediterrane erinnert. Gewürzt werden die Speisen aber nicht nur mit Kräutern, sondern auch mit deren Samen – eine georgische Besonderheit. Um die Sache rund zu machen, werden neben kalten alkoholfreien Getränken und Kaffeespezialitäten auch georgische Weine angeboten.

Verkauft wird auch frei Haus. Dafür hat Marike Hirsch Mehrweggläser und Pizza-Schachteln aus Papier angeschafft. "Ich will hier keinen Plastikmüll produzieren", erklärt sie. Ihr Gemüse holt sie frühmorgens vom Großmarkt an der Berliner Beusselstraße. Das Fleisch bezieht sie von einem Großhändler für Bioware.

Eröffnet wurde das "Margvelani" bereits am Montag. Mit den ersten Tagen ist die Betreiberin zufrieden. "Die Leute sind neugierig. Viele haben hier schon reingeschaut und auch unser Angebot probiert." Georgische Küche ist für die Oranienburger Neuland. Marike Hirsch hofft, dass sie angenommen wird. Auf ihre Landsleute als Basis kann sie kaum hoffen. "In Berlin leben viele Georgier. Es gibt dort auch gute Restaurants." In Oberhavel hatte sie in den vielen Jahren, die sie hier schon lebt, noch keinen Menschen aus ihrer Heimat getroffen. Bis vor einigen Tagen. "Da stand plötzlich ein Georgier im Bistro. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich hoffe, es kommen noch mehr."

Mit Adam Barath und Praktikantin Hiwet Germa stehen Marike zwei Helfer zur Seite. Fürs Kochen ist die Chefin selbst zuständig. Deshalb kann sie zurzeit nur werktags von 11 bis 16 Uhr öffnen. "Ich würde gern länger und auch am Wochenende öffnen. Aber ich bin alleinerziehende Mutter." Deshalb hofft sie, wenn es läuft, noch mehr Kräfte beschäftigen zu können.