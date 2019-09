Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Der Zweite Cimona-Gedenklauf, der am Sonnabend, 21. September, von 8 bis 20 Uhr im ehemaligen Gutspark in Neuruppin stattfindet, soll nicht nur eine sportliche Aktion sein, sondern auch die Möglichkeit zur mitmenschlichen Begegnung bieten. Veranstaltet wird der Lauf von den Vereinen Lebensräume und Ruppiner Hospiz sowie dem in der Region bekannten Laufsportler Detlef Kohlsdorf. Statt einer Teilnahmegebühr freuen sich die Veranstalter über Spenden für das Hospiz "Haus Wegwarte" in Neuruppin. Die Rundwegstrecke ist 3 000 Meter lang. Jeder Läufer kann am Tag so viele Runden zurücklegen, wie er möchte. Für einen kleinen Imbiss und Erfrischung sei gesorgt, berichtet Mitorganisatorin Renate Schwarz. Willkommen seien zum Lauf alle Interessierten: Läufer, Trauernde und Menschen, die gesellige Begegnung suchen. Nachfragen beantwortet Renate Schwarz per E-Mail: r.schwarz@hospa-neuruppin.de und telefonisch, 0170 9204723. Bereits heute findet um 16 Uhr im "Haus der Begegnung" das Café für Trauernde statt und am 21. September gibt es um 10 Uhr eine Andacht im "Garten der Erinnerung".