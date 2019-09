Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Am Montag, 30. September, wird erneut die Havelbrücke an der Ruppiner Straße in Hennigsdorf überprüft. Die Arbeiten dauern voraussichtlich von 8 bis 15 Uhr. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde mitteilt, wird davon weder der Schiffs- noch der Straßenverkehr wesentlich beeinträchtigt. Es wird lediglich um eine vorsichtige Passage des Brückenbereichs gebeten.

Die marode Brücke muss neuerdings einmal im Vierteljahr einer Prüfung unterzogen werden. Dabei geht es darum, frühzeitig Hinweise auf Rissbildungen zu erhalten. Die letzte dieser Sonderprüfungen fand Anfang Juli statt. Dieser sehr kurze Abstand der Untersuchungen wird nur bei Brückenbauwerken vorgenommen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie kurzfristig gesperrt werden müssen. So geschah es beispielsweise im vorigen Jahr mit einer Fahrbahn der Elsenbrücke im Berliner Bezirk Treptow. Im Hennigsdorfer Fall konnten die Prüfungen bislang immer mit dem Prädikat "weiter befahrbar" abgeschlossen werden.

Die Havelbrücke soll nach den aktuellen Plänen bis 2023 neu entstehen. Dafür wird voraussichtlich ab dem Jahr 2020 auf der Festwiese neben der Havel der neue Überbau montiert. 2022 soll dieser auf eine Ersatzbrücke in Höhe des Ruderclubs gehoben werden. Dann kann die alte Havelbrücke abgerissen werden. Sind die neuen Widerlager gebaut worden, wird der bis dato auf der Behelfsbrücke liegende Überbau zur neuen Brücke transportiert.