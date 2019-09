Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Nach zweieinhalb Wochen Sondierungsverhandlungen haben SPD, CDU und Bündnisgrüne am Donnerstag entschieden, dass sie in den kommenden fünf Jahren gemeinsam Brandenburg regieren wollen. Die jeweiligen Parteigremien sprachen sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aus. Ein mögliches Bündnis von SPD, Grünen und Linken mit nur einer Stimme Mehrheit ist damit vorerst vom Tisch.

Von Seiten der SPD und der Christdemokraten gab es schon seit einigen Tagen keine Hürden mehr für ein sogenanntes Kenia-Bündnis. Die Verhandlungsführer der Grünen mussten noch Überzeugungsarbeit in den eigenen Reihen leisten. Die Parteibasis favorisierte ein rot-rot-grünes Bündnis. Damit am Wochenende auch ein Kleiner Parteitag der Grünen für Kenia stimmt, wurde am Mittwoch in mehr als fünfstündigen Verhandlungen unter anderem an Kompromiss-Formulierungen zur Asylpolitik und zur Frage neuer Tagebaue gefeilt.

Das rot-schwarz-grüne Sondierungspapier trägt den Titel "Zusammenhalt, Sicherheit, Nachhaltigkeit – gemeinsam Brandenburg neu denken". Die Grünen konnten sich mit der Forderung nach mehr Öko-Landwirtschaft und mehr Tierschutz durchsetzen. Der Kohleausstieg soll schon bis 2035 gelingen. Dann werde auch kein Dorf mehr einem Tagebau weichen müssen. Auf den Neubau eines Abschiebegefängnisses verzichtet Brandenburg zunächst und kooperiert stattdessen mit anderen Bundesländern.

Die CDU erreichte, dass eine "Task Force" die Abschiebung von ausreisepflichtigen Intensivtätern und Gefährdern koordinieren soll. Der Landesentwicklungsplan könnte überarbeitet werden. Mit dem Ziel, Zuzug und Wachstum auch jenseits der etablierten Siedlungsachsen zuzulassen. Auch beim Thema Windkraft gibt es Kompromisse im Sinne der CDU. Der weitere Ausbau soll gebremst werden.

Schwerpunkte der SPD sind die Erhöhung des Mindestlohns bei öffentlichen Aufträgen und die schrittweise Abschaffung der Kita-Beiträge. Brandenburgs Polizei soll mindestens 8500 Stellen haben. Einig sind sich die Partner darin, Nahverkehr, Wohnungsbau und die ländlichen Räume stärken zu wollen.

Vertreter der drei Parteien beschrieben die Sondierungsverhandlungen als inhaltlich hart, aber im Ton sehr freundlich. Man habe sich schrittweise angenähert und in strittigen Punkten schließlich Einigungen erzielt, indem man immer wieder neue Formulierungen erarbeitete. Bei der Landtagswahl am 1. September hatte die SPD 26,2 Prozent der Stimmen geholt, die CDU 15,6 und die Grünen 10,8 Prozent.