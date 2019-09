Matthias Lubisch

Mallnow Im Oderbruch zeigt sich zwischen Mallnow und Libbenichen schon der frühe Herbst. Bäume und Sträucher verfärben sich in bunten Tönen und bieten visuell ein tolles Schauspiel. Die Kastanien fallen vom Baum und poltern oftmals aufs Autodach, die Blätter dagegen schweben eher still zu Boden. Die Felder sind abgeerntet, werden gepflügt und für die nächste Saat vorbereitet. So dreht auch dieser Traktor einsam seine Runden und zieht die Winterfurche über den Acker. Mit seiner Arbeit muss sich der Landwirt allerdings beeilen. Schon jetzt werden die Tage spürbar schneller kürzer, setzt eher die Dunkelheit ein und sinken auch schon die Temperaturen nachts in den einstelligen Bereich.