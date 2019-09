Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Anwohner und Autofahrer müssen sich ab kommende Woche auf erhebliche Verkehrseinschränkungen im Winzerviertel und Altberesinchen einstellen. An der Kreuzung, auf die der Weinbergweg, die Markendorfer Straße, die Puschkinstraße und der Damaschkeweg zulaufen, lässt die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA) Trinkwasserleitungen verlegen. Die Markendorfer Straße und der Weinbergweg werden dafür ab dem 23. September vollständig gesperrt, wie die Pressestelle der Stadt mitteilt. Aus Richtung August-Bebel-Straße sowie Leipziger Straße werden diese als Sackgasse ausgewiesen. Der weitere Verkehr von der Puschkinstraße in Richtung Damaschkeweg und umgekehrt werde über eine Baustellenampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Umleitungen seien ausgeschildert. Gebaut wird laut FWA bis voraussichtlich 18. November, die Stadt geht vom 22. November aus. Weil es sich um eine viel befahrene Straßen handelt, sei mit Stau zu rechnen, heißt es von Seiten der städtischen Pressestelle. Autofahrer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren. Der Austausch der Trinkwasserleitungen, die noch aus den Jahren 1915 und 1928 stammen, steht im Zusammenhang mit dem geplanten grundhaften Ausbau der gesamten Kreuzung. Die vorgeschalteten Arbeiten der FWA sollten ursprünglich bereits abgeschlossen sein. Doch kurz nach der Zuschlagserteilung an die ESO Bau GmbH aus Beeskow Ende Juni, sei die FWA von dem Unternehmen über erhebliche Lieferengpässe für die Rohrmaterialien informiert worden, berichtet FWA-Sprecherin Anne Silchmüller. Trotz aller anschließenden Bemühungen durch die ESO Bau und die FWA habe man den eigentlich für den 30. Juli geplanten Baustart daher auf 23. September verschieben müssen.

Während der Bauarbeiten werde die Wasserversorgung stundenweise unterbrochen. "Dies wird den Anwohnern rechtzeitig bekannt gegeben", so Anne Silchmüller. Den Anliegern entstünden keine Kosten. Ein Großteil der vorhandenen Leitungen in der Markendorfer Straße und im Weinbergweg war bereits mit den Straßenbauarbeiten 2017 und 2018 ausgetauscht worden.

400 000 Euro Ausbaukosten

Der noch ausstehende grundhafte Ausbau der Straßenkreuzung kann aufgrund der Verzögerungen nun erst im nächsten Frühjahr beginnen, und zwar frühestens im März, wie Stadtsprecher Uwe Meier mitteilt. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich insgesamt auf rund 400 000 Euro. Den Zuschlag hat die Kesslau GmbH aus Frankfurt bekommen.

Mit dem Ausbau werden zugleich die Ampelanlage und die Straßenbeleuchtung an der Kreuzung erneuert. Auch dann müssen sich Anwohner und Autofahrer wieder auf Sperrungen der Markendorfer Straße und des Weinbergwegs sowie auf eine halbseitige Sperrung mit Baustellenampel aus Richtung Puschkinstraße und Damaschkeweg einstellen. Vor Beginn der Bauarbeiten will die Stadt noch einmal rechtzeitig informieren.