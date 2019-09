Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gegen das geplante Vorhaben, zwischen Diehlo und Fünfeichen fünf Windräder zu errichten, gibt es Widerstand. Bis vor kurzem lagen die Genehmigungsunterlagen unter anderem im Eisenhüttenstädter Rathaus aus. "Sehr viele Bürger sind in die Verwaltung gekommen, um eine Stellungnahme abzugeben", sagte jüngst Bürgermeister Frank Balzer (SPD) in der Stadtverordnetenversammlung.

Balzer verwies darauf, dass es einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gibt, mit dem auch die Diehloer unterstützt würden. Die Gesundheit, so Balzer, soll vor allen anderen Dingen vorgehen. Die Stadtverordneten hatten unter anderem ein Bebauungsplanverfahren für das Areal in die Wege geleitet. Damit hofft die Stadt, auf das Projekt Einfluss nehmen zu können, unter anderem auf die Höhe der Windräder.

Vorgesehen ist es, fünf Windräder zu bauen. Investor ist die juwi AG. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 166 Metern und einen Rotordurchmesser von 150 Metern, erklärte Christian Hirsch, Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation der juwi AG. In einer Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt steht darüber hinaus, dass es noch jeweils drei Meter Fundamenterhöhung gebe. Insgesamt haben die beantragten Windräder eine Gesamthöhe von 244 Meter über Grund. Zum Vergleich: Das höchste Bauwerk in Eisenhüttenstadt, der Gasometer auf dem Gelände von ArcelorMittal, bringt es auf 108 Meter.

Schon 2015 einen Antrag gestellt

Das Unternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Wörrstadt bei Mainz hatte schon einmal einen Anlauf genommen, das Projekt zu realisieren. "2015 hatte juwi bereits einen Antrag gestellt. Grundsätzlich wurden schon damals alle naturschutzrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten", erklärt Christian Hirsch. "Dieser Antrag wurde von juwi aber zurückgenommen, weil Verzögerungen in der Regionalplanung, die die Eignungsgebiete ausweist, dazu geführt hatten, dass der Regionalplan nicht rechtzeitig genehmigt wurde." Mit Veröffentlichung im Amtsblatt des Landes Brandenburg im Oktober 2018 sei dieser Regionalplan Windenergienutzung Oderland-Spree aber rechtskräftig und weise hier bei Eisenhüttenstadt ein Windeignungsgebiet aus.

Wann mit dem Bau der Anlagen begonnen werden kann, vermag der Pressesprecher nicht zu prognostizieren. Er verweist darauf, dass sowohl die Stadt Eisenhüttenstadt als auch die Gemeinde Schlaubetal, zu der Fünfeichen gehört, ein B-Plan-Verfahren eingeleitet haben. "Das wird voraussichtlich zu Verzögerungen führen."

Das B-Plan-Verfahren befindet sich derweil noch im Anfangsstadium. Nachdem die Stadtverordneten im April darüber beschlossen haben, ist der Aufstellungsbeschluss Anfang Juni im Amtsblatt der Stadt veröffentlicht worden. Es folgen jetzt noch mehrere Verfahrensschritte. In dem Aufstellungsbeschluss sind auch die wesentlichen Ziele genannt, die mit dem Plan erreicht werden sollen. So könne mit dem Plan die Anzahl sowie die Standorte der Anlagen, die Höhendimensionen sowie die Zufahrten bestimmt werden. "Des Weiteren kann festgesetzt werden, wo und welche naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet zum Eingriff in Natur und Landschaft durchgeführt werden sollen", heißt es in dem Aufstellungsbeschluss weiter. "Die Stadt kann auf diese Weise die Beeinträchtigung für Mensch, Natur und Umwelt auf ein unvermeidbares Maß reduzieren."