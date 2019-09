MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt am Wiesengrund konnte am Mittwochmorgen vereitelt werden. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Marktes am Wiesengrund bemerkte gegen 9.30 Uhr, wie zwei Personen Ware in ihrer Tasche verstauten. Anschließend wollten sie den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter die Diebe auf ihr Tun ansprach, versuchten die beiden Männer zu flüchten. einem Mann gelang die Flucht, der zweite Delinquent konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dabei schlug der 22-Jährige um sich, Angestellte wurden jedoch nicht verletzt. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden sie mehrere Tablets, die er stehlen wollte. Nun wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.