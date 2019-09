Olav Schröder

Bernau (MOZ) Ein kleines Bier zum Feierabend? Und dann mit dem Auto nach Hause? Ist dies nun eine beliebte und weiter verbreite Gewohnheit, wie mancher denkt? "Wir wollten überprüfen, was wirklich dran ist", sagt Thomas Höhns, Leiter des Bernauer Polizeireviers. Im Rahmen einer insgesamt fast achtstündigen Verkehrskontrolle in Bernau ging es auch um das Thema "Feierabendbierchen und Autofahren". Am Mittwochabend gegen 20 Uhr stand zumindest für dieses Mal fest, dass diese Praxis offenbar nicht so häufig anzutreffen ist, wie mancher meint. Bewusst wurden Firmenfahrzeuge und Transporter angehalten: Kein Fahrer wurde angetroffen, der Alkohol getrunken hatte. Und das gilt auch für den Drogenkonsum. Dass jemand nach der Einnahme von Betäubungsmitteln noch Auto fuhr, konnte diesmal nicht festgestellt werden.

"Wir haben bewusst eine Tageszeit gewählt, zu der nicht unbedingt mit Verkehrskontrollen gerechnet wird", sagt Thomas Höhns, der bei der Kontrolle an der Wandlitzer Chaussee selbst mit dabei ist, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. "Es ist natürlich erfreulich, wenn niemand alkoholisiert Auto fährt", sagt er, fügt aber hinzu: "Auch in diesem Fall sind Kontrollen wichtig, damit sich nichts einschleicht."

Rund 20 Polizisten sind an den beiden Schwerpunktstandorten an der Wandlitzer Chaussee in Höhe der Fritz-Heckert-Straße sowie auf der Schwanebecker Chaussee im Einsatz. Ein Autofahrer, der heraus gewunken wurde, wird aufgefordert, seine Arme weit auszustrecken und so eine Weile stehen zu bleiben. Er hält die Hände ruhig, hat keine Gleichgewichtsprobleme, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln deuten könnten.

Bei der Kontrolle ging es allerdings nicht nur um Alkoholkosum während der Arbeit oder zum Feierabend. Ein besonderes Augenmerk wurde darauf gerichtet, ob Arbeitsgeräte oder Ladung sicher verstaut wurden. Sechs Verstöße gab es. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. "Wenn die Gerätschaften nicht sicher befestigt werden, kann es selbst bei leichten Unfällen unnötige schwere Verletzungen geben", sagt Thomas Höhns. Gibt es keine Abtrennung zum Fahrerraum, dann drohen schon beim kräftigeren Bremsen Verletzungen durch unbefestigte und herumfliegende Gegenstände. "Unsere Erfahrungen zeigen, dass Werkzeug oder Leitern oft nur sehr lax befestigt werden, so Höhns. Darüber hinaus fehlten in zehn Baufahrzeugen das vorgeschriebene Erste-Hilfe-material und in fünf das erforderliche Warndreieck.

Immer wieder Handy-Verstöße

Ein Schwerpunkt der Kontrollen galt dem Thema "Ablenkungsdelikte". Dazu gehört das Telefonieren beim Fahren mit dem Handy ohne Freisprechanlage. 25 Autofahrer wurden dabei erwischt. Polizisten in Zivil hatten sie schon weit vor den Kontrollstellen dabei beobachtet und die Verkehrssünder per Funk durchgegeben. Mancher, der beim Herauswinken das Handy schon wieder eingesteckt hatte, widersprach zunächst. Das Mobiltelefon zeigte jedoch die Uhrzeit des soeben geführten Telefonats untrüglich an. Das Bußgeld in Höhe von 100 Euro schmerzte weniger als der Punkt in Flensburg.

"Kontrolliert doch lieber vor den Schulen", rief ein sichtlich verärgerter Telefonierer. In diesem Fall lag er damit allerdings nicht richtig. Das Barnim-Gymnasium und das Oberstufenzentrum befinden sich nur wenige hundert Meter entfernt und viele Schüler fahren nutzen die Fritz-Heckert-straße und die Wandlitzer Chaussee mit dem Rad. Wer von ihnen beim Telefonieren ertappt wurde, wurde ebenfalls angehalten. Diesmal wurde auf das hierfür fällige Bußgeld in Höhe von 50 Euro verzichtet, statt dessen gab es ernste Ermahnungen.

Zu der Bilanz des Tages gehören insgesamt neun Geschwindigkeitsverstöße. Darüber hinaus sind zwei Strafverfahren eingeleitet worden. In einem Fall ging es um das Fahren ohne Fahrerlaubnis, im anderen lag ein Verstoß gegen die Pflichtversicherung vor.

Dramatisch war die Fahrt eines 34-Jährigen, der auf der Schwanebecker Chaussee gestoppt wurde. In dem Auto befanden sich drei Kinder. Ein Einjähriger war nicht angeschnallt und saß ohne Rückhalteeinrichtung auf dem Schoß des Fahrers. Dieser muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen und mit einem Punkt in der Verkehrssünderdatei. Darüber hinaus wurde ein eindringliches Präventionsgespräch mit ihm als Erziehungsberechtigten geführt.