Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ein weiteres Großprojekt dürfte in einigen Jahren massiv in den Hennigsdorfer Verkehr eingreifen. Die Deutsche Bahn teilt mit, dass sie die in die Jahre gekommene Eisenbahnbrücke über der Marwitzer Straße abreißen und neu bauen will. Nach dem bisherigen Stand der Dinge ist das Bauvorhaben für die Zeit zwischen 2022 und 2025 geplant und wird damit mehr als drei Jahre dauern. Um das Vorhaben den Hennigsdorfern vorzustellen und den Planungsstand zum jetzigen Zeitpunkt zu erläutern, lädt das Unternehmen die Hennigsdorfer zu einem Bürgerdialog ein. Dieser findet am Donnerstag, 26. September, von 18 bis 19 Uhr im Saal des Rathauses statt.

Extrem schlechter Zustand

Die Brücke ist völlig marode. Das ergab bereits eine Anfrage der Grünen im Bundestag, die diese 2014 stellten. Schon vor fünf Jahren hat die Bundesregierung in der Antwort auf die Anfrage die Brücke Marwitzer Straße in die schlechteste von vier Kategorien eingruppiert. Das bedeutet: Die Brücke hat gravierende Schäden, eine wirtschaftliche Instandsetzung ist nicht mehr möglich.

Gut informiert über das Vorhaben ist Jan-Peter Haack. Der Baukommunikator im Regionalen Projektmanagement Ost der Deutschen Bahn, das Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern umfasst, geht davon aus, dass eine vierjährige Bauzeit realistisch ist. Und er macht Hoffnungen darauf, dass sich die Verkehrseinschränkungen für Bahnreisende und Autofahrer in Grenzen halten. Im Klartext heißt das: Vier Jahre Bauzeit bedeuten nicht, dass die Marwitzer Straße in diesem Bereich auch so lange gesperrt wird und dass für den gesamten Zeitraum ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden muss. Immerhin verkehren drei Bahnlinien über diese Brücke. "Wir wollen so bauen, dass es möglichst wenige Einschränkungen gibt", schaut Haack nach vorn. Im konkreten Fall könnte das bedeuten, dass eine Hilfsbrücke gebaut wird, über die der Bahnverkehr während der Phase des Neubaus geführt wird. "Allein an der sehr langen Bauzeit merken Sie bereits, dass wir logistisch sehr viel für den Schienen- und Fahrzeugverkehr machen müssen. Es wird nicht die gesamte Zeit eine Vollsperrung geben", so Haack. Würde die Brücke bei einer Vollsperrung abgerissen, "würden wir wahrscheinlich nicht mal ein Drittel der Zeit benötigen", meint Haack. Arbeiten, die eine Vollsperrung für Bahn- und Straßenverkehr verlangen, sollen möglichst auf die Wochenenden gelegt werden.

Auch er begründet die Notwendigkeit eines Neubaus damit, dass "die Bestandsbrücke, technisch gesehen, ihr Nutzungsdatum demnächst überschritten haben wird". Gemeinhin haben solche Brücken eine Lebensdauer von 80, in manchen Fällen von bis zu 100 Jahren. Zwar kann Haack das Alter der Brücke über die Marwitzer Straße nicht genau benennen. Es ist aber davon auszugehen, dass das Bauwerk dieses Alter erreicht hat. "Bei der Brücke handelt es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden", erläutert er. Haack meint damit, dass eine Reparatur der Überführung aufwendiger und teurer als ein Neubau werden würde.

Die mittlerweile fünf Jahre alte Anfrage der Grünen ergab damals auch, dass die Bahn-Kreuzungsbrücke westlich der Total-Tankstelle an der Veltener Straße kaum besser in Schuss ist. Die Überquerung der vom Stahlwerk kommenden Gleise über die Kremmener Bahn wurde in die zweitschlechteste Kategorie eingruppiert. Das bedeutet: Das Bauwerk weist umfangreiche Schäden auf, lässt sich aber instand setzen. Nicht im Schadensplan von 2014 enthalten ist die Brücke in der Feldstraße.

Hennigsdorf stehen nunmehr zwei Großprojekte bevor, die in den Verkehr eingreifen. Denn der Neubau der Havelbrücke an der Ruppiner Straße wird relativ zeitgleich mit der Erneuerung der Bahnüberführung Marwitzer Straße geschehen.