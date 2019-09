Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree verleiht dem Schriftsteller Günter de Bruyn die Ehrenbürgerrechte. Das hat der Kreistag auf Vorschlag von Landrat Rolf Lindemann einstimmig beschlossen. "Insbesondere in seinem Werk ‚Abseits, Liebeserklärung an eine Landschaft’ hat er unseren Landstrich als das ‚Land der stillen Reize’ in seiner naturräumlichen Schönheit beschrieben und immer wieder die prägenden Persönlichkeiten und auch den märkischen Menschenschlag als solchen in die historisch gewachsene Kulturlandschaft gestellt", heißt es in der Begründung. Man spüre die tiefe innere Verbundenheit de Bruyns mit unserem Landstrich.

Kulturamtsleiter Arnold Bischinger, der den Antrag auf die Ehrung im Kreistag vorstellte, erinnerte daran, dass der inzwischen 92-jährige Günter de Bruyn bereits zu den bedeutendsten Autoren in der DDR gehörte. Seine frühen Romane "Buridans Esel" und "Preisverleihung" hätten ihn schon damals auch im Westen bekannt gemacht. Seit 1969 lebt de Bruyn in seinem Haus am Blabbergraben, bei Görsdorf, das er zu einem denkmalgeschützten literarischen Ort gemacht habe. Dort habe er die meisten seiner Werke bis zu seinem jüngsten Buch "Der 90. Geburtstag: Ein ländliches Idyll" geschrieben.

Möglich wurde die Ehrung durch die erst in diesem Jahr erlassene Richtlinie des Landkreises zur Ehrung verdienstvoller Persönlichkeiten, die erstmals zur Anwendung kommt. gar