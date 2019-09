MOZ

Bernau (MOZ) Bei der Kollision zweier Autos und eines Mercedes-Transporters sind am Donnerstagvormittag in Bernau die beiden Autofahrer verletzt worden. Die Wagen waren gegen 10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Wandlitzer Chaussee zusammengeprallt. Rettungskräfte brachten die Autofahrer ins Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters konnte später weiterfahren. Schaden: 3000 Euro.