Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Debatte im Eberswalder Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen verlief kontrovers. An ihrem Ende aber haben sich die Volksvertreter bei nur zwei Enthaltungen mit neun Ja-Stimmen klar dafür ausgesprochen, alle zwölf Schleusen am Finowkanal in kommunale Trägerschaft zu übernehmen, dafür einen Zweckverband zu gründen und mit der Bundesrepublik Deutschland eine Grundsatzvereinbarung abzuschließen. Vermutlich kann Barnims Landrat Daniel Kurth (SPD) den entscheidenden Anteil an diesem überraschend deutlichen Votum für sich verbuchen. Beherzt und zugleich um Sachlichkeit bemüht ist er keiner noch so kritischen Frage ausgewichen und konnte mit seinem engagierten Einsatz so manche Bedenken zerstreuen.

"Ich kann Ihnen diese Entscheidung nicht abnehmen, die Sie mit Kopf, Herz und Bauch zu treffen haben. Aber ich stehe mit meinem Wort dafür ein, dass der in Gründung befindliche Zweckverband die Schleusen erst verbindlich übernimmt, wenn alle kommunalen Vertretungen der Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund zugestimmt haben", sagte Daniel Kurth, der bis zu seiner Wahl zum Barnimer Landrat im Juni vorigen Jahres als Eberswalder Stadtverordneter selbst im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen mitgewirkt hatte.

Niemanden schien es zu wundern, dass der Landrat über die im städtischen Amt für Wirtschaftsförderung und Familiengarten erstellte Beschlussvorlage Rede und Antwort stand, während mit Anne Fellner, Jan König und Maik Berendt gleich drei Eberswalder Dezernenten gespannt zuhörten. Schließlich kennt Daniel Kurth jedes Detail der Vorlage, die mit dem Beschluss identisch ist, der im Barnimer Kreistag bereits verabschiedet wurde. Der Landrat war es auch, der die wesentlichen Unterschiede zum Frühsommer 2018 hervorhob. Damals hatten die in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal vertretenden Anrainer der Wasserstraße die Verhandlungen mit dem Bund zur Übernahme der Schleusen platzen lassen, weil ihnen die finanziellen Unwägbarkeiten als zu groß erschienen. "Inzwischen ist der Kreis bereit, nicht nur selbst Mitglied im Zweckverband zu werden, sondern in diesem Gremium 50 Prozent aller Anteile zu übernehmen. Was auch heißt, dass der Kreis die Hälfte aller anfallenden Kosten trägt", betonte er. Zugleich habe der Kreistagsbeschluss Bestand, die Sanierung der Finowkanal-Schleusen mit einer Anschubfinanzierung von 1,5 Millionen Euro zu unterstützen. Und der Bund sei mittlerweile damit einverstanden, dass die Hubbrücke Eisenspalterei und die Klappbrücke Niederfinow in seinem Eigentum verbleiben würden.

Sanierung bis 2030 angestrebt

Es sei vorgesehen, die Eigentumsübertragung und die Grundinstandsetzung der Finowkanal-Schleusen in zwei Paketen vorzunehmen und bis 2030 abzuschließen, sagte Daniel Kurth.

Von Volksvertretern, sachkundigen Einwohnern und Besuchern der Ausschusssitzung, denen Rederecht eingeräumt worden war, gab es unter anderem Kritik daran, dass der Kreis 50 Prozent der Stimmen im Zweckverband für sich beansprucht, und dass die Prognosen darüber, wie sich Einnahmen und Ausgaben entwickeln könnten, nur bis zum Jahr 2033 fortgeschrieben wurden.

Der Landrat verwies auf die geplante Verteilung der Kosten, die den 50-Prozent-Einfluss des Kreises rechtfertigen würden. "Und 2033 sind hoffentlich alle Schleusen bestens im Schuss. Bei der bis dahin erfolgten ersten Sanierungsrunde hat der Bund 50 Prozent aller Kosten getragen", erklärte Daniel Kurth. Und falls in vielleicht 80 Jahren, wenn wieder Grundinstandsetzungen anstünden, den Kommunen das Geld dafür fehlen würde, sei bis dahin viel Zeit gewonnen worden.