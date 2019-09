MOZ

Eberswalde (MOZ) Mit einem nicht zugelassenen Auto ist ein Mann am Mittwochmorgen in Eberswalde in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Die Beamten stoppten den Opel in der Potsdamer Allee. An dem Wagen entdeckten sie Unfallspuren. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, außerdem hatte er Ausfallerscheinungen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht ermittelt.