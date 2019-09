Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Fraktion Die Linke.Piraten ist im Kreistag mit einem Antrag gescheitert, der helfen sollte, die Konflikte im Beeskower Oder-Spree-Krankenhaus zu lösen. Kreis und Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verhandeln seit Monaten über einen Tarifvertrag für die nichtärztlichen Beschäftigten des Hauses, die aktuell bis zu 25 Prozent weniger Einkommen haben als sie für vergleichbare Arbeit in anderen Krankenhäusern der Region bekommen würden.

Die Linke.Piraten-Fraktion hat nun vorgeschlagen, die Rechtsform des Hauses zu ändern. Der Landrat sollte beauftragt werden, das als GmbH geführte Krankenhaus in einen Eigenbetrieb umzuwandeln. Außerdem sollte er bis Februar 2020 ein inhaltliches und betriebswirtschaftliches Konzept zur Fortführung des Hauses vorlegen. Mit der Umwandlung, so der Fraktionsvorsitzende Dr. Artur Pech, würden für die Mitarbeiter wieder die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst gelten. Damit würde die Ursache der Auseinandersetzungen entfallen. Der Schwerpunkt der weiteren Arbeit könnte auf die Entwicklung eines tragfähigen Konzepts für das Krankenhaus gelegt werden. Die Dringlichkeit ergebe sich aus der Zuspitzung des Tarifkonflikts, die zur Beratung des Kreisausschusses noch nicht absehbar gewesen sei. Der Ausschuss hatte am 28. August getagt. Sechs Tage später hatten rund 100 Mitarbeiter des Krankenhauses gestreikt und waren auch vor das Landratsamt gezogen.

Kreistagsvorsitzender Franz H. Berger (SPD) hatte schon bei der Vorstellung des Antrages erklärt, dass er die Dringlichkeit nicht anerkenne und die Behandlung des Punktes erst auf dem nächsten Kreistag erfolgen werde. Dem hielt Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) entgegen, dass im schlimmsten Fall bis dahin noch mehr Fachpersonal das Haus verlasse. Er könne die Dringlichkeit durchaus nachvollziehen. Axel Fachtan (AfD) kritisierte, dass noch immer kein verlässliches Zukunftskonzept für das Krankenhaus vorliege. Gegen die Dringlichkeit sprach sich schließlich auch Landrat Rolf Lindemann aus. Er erinnerte daran, dass in seinem Auftrag der Finanzbeigeordnete Michael Buhrke Tarifverhandlungen führe, die man jetzt nicht stören sollte. Lindemann bezeichnete das Papier der Fraktion Die Linke.Piraten als "populistischen Antrag", der die Mitarbeiter verunsichere. Lindemann erklärte aber auch, dass er seit 18 Monaten in jeder Gesellschafterversammlung ein Zukunftskonzept fordere, was noch nicht vorliege. Das Haus müsse dringend in neue Bahnen kommen.

Tarifgespräche gehen weiter

Die Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung wurde letztendlich mit großer Mehrheit abgelehnt. Das Papier ist damit aber nicht gänzlich vom Tisch, sondern kann jetzt in den Fachausschüssen und schließlich im Dezember-Kreistag verhandelt werden. In der kommenden Woche gehen die Tarifverhandlungen weiter. Für die Runde am 24. September hat die Geschäftsführung ein "erweitertes Angebot" angekündigt. Verdi verlangt eine schrittweise Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. In der aktuellen Runde fordert sie für die Schwestern, Pfleger und Bürokräfte 92 Prozent des Tarifgehaltes. Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber liegt je nach Berufsgruppe zwischen 76 und 82 Prozent. Für das Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde wurden gestern Tarifsteigerungen um rund 20 Prozent in den kommenden drei Jahren vereinbart.