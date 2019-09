Jens Sell

Strausberg (MOZ) Es sieht spektakulär aus, wenn der 90-Tonnen-Kran vom Brandenburger Montage- und Kranservice (Firmensitz auf dem Flugplatz Strausberg) eine fünfeinhalb Tonnen schwere Holztraverse anhebt und von oben passgenau in Nut und Fase rutschen lässt. Die Spezialisten, die die über 30 Meter langen Träger montieren, verständigen sich mit dem Kranführer mit international gängigen Handzeichen. Rund 70 Meter breit ist die Hallenfront in Richtung Flugfeld. Zwei jeweils 25 Meter breite und fünf Meter hohe Sektionaltore, die nach oben geöffnet werden, bieten Flugzeugen Platz zum Hangarieren. Michael Hanke und sein Sohn Robert, die beiden Geschäftsführer des Strausberger Luftverkehrsunternehmens Aerotours GmbH, stehen vor der Halle und beobachten, wie rapide der Hochbau Fortschritte macht. Am Vorabend starten die 30 Meter langen Lkw mit zwei Fahrern in Belgien und kommen am Tage an, damit der Kranführer die Bauteile der vorgefertigten Holzkonstruktion von den Auflegern heben kann. Die Montage des Tragwerks dauert einige Wochen. "Alles aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz", sagt Robert Hanke stolz. Und das Dach der Halle werde für Photovoltaik vorbereitet.

Viele Firmen aus der Region

Hankes entschieden sich für ein belgisches Unternehmen, weil sie dort die Kompetenz für diesen Hallenbau überzeugte. Alle flankierenden Gewerke sind, soweit möglich, aus der Region: Vom Containerdienst Beyersdorff aus der Nachbarschaft auf dem Flugplatz über das Betonwerk Rüdersdorf, das die Brandmauer zwischen Werfthalle und Bürohaus fertigte, bis zum Berliner Elektroanlagenbau. Auch die Hochbaufirma für das Bürogebäude kommt aus Berlin. "Wir freuen uns ja, dass wir eine potente Baufirma gefunden haben, die die Leistung erbringt", sagt Michael Hanke.

Das Strausberger Luftfahrtunternehmen mit Flugschule verfügt über 13 Flugzeuge, die zur Wartung nach Kamenz oder Hannover geflogen werden müssen. Auch viele andere Flugzeuge, auf dem Strausberger Platz sind etwa 70 stationiert, müssen für die Wartung weite Flugwege in Kauf nehmen. Die nächste Flugzeugwerft in der Region ist auf dem Flugplatz Schönhagen. "Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Flugzeugwerft hier am Standort aufzubauen", sagt Robert Hanke. Die 2150 Quad­ratmeter große Werfthalle wird beheizt sein und direkt mit einem Bürogebäude verbunden. Zehn Büros und alle notwendigen Sozialräume für noch einzustellende Flugzeugmechaniker und Prüfingenieure werden in dem Gebäude mit 580 Quad­ratmetern Bürofläche vorhanden sein.

Die Investition von dreieinhalb Millionen Euro in den Neubau südlich des neuen Firmensitzes von Apus Aeronautical ist ein Bekenntnis von Aerotours zum Standort Flugplatz Strausberg. Das Unternehmen will weiter wachsen und rundet die Gewerbeflächen mit flugaffinem Gewerbe ab. Eine neue Asphaltstraße von der Straße Am Flugplatz führt direkt zu den beiden Firmen.

Übrigens: Bei Aerotours macht man nicht nur den Flugschein für Privatflugzeuge, sondern kann auch die Lizenz für Verkehrspiloten erwerben. Das haben schon viele Kursteilnehmer dort gemacht, sie kamen aus ganz Europa, einer sogar aus Mexiko. Auch Portugiesen, Brasilianer, Spanier und Russen ließen sich in Strausberg zum Verkehrspiloten ausbilden. Demnächst wird auch die Musterberechtigung für die Airbus-Flugzeuge hinzukommen.

Moderner Airbus-Simulator

Wenn das Bürogebäude im Frühjahr 2020 fertig gestellt sein wird, hat es gleich neben der Hallenfront ein Rolltor. Dahinter steht der Airbus-Simulator A 320 Neo. Er ist derzeit noch in der Fertigung. Die Flugzeugnase tatsächlich ist von einem gebrauchten Airbus abgeschnitten. Auch die Bedienelemente sind sämtlich identisch. Doch die sonstige mikroelektronische Peripherie ist eine Spezialanfertigung für die Ausbildung und Erlangung der Musterberechtigung für den Airbus. Diese Ausbildung ist ein weiteres wichtiges Standbein für das Strausberger Luftfahrtunternehmen. Ansonsten hoffen Vater und Sohn Hanke auf günstiges Wetter für die Fertigstellung der Halle. In ihr können Flugzeuge bis zu einem Startgewicht von 5,7 Tonnen gewartet werden.

Die Flugzeugwerften in der Region seien stets ausgelastet. Sie rechnen mit Nachfrage aus ganz Deutschland und Polen.