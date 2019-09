Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Beim ersten Mal, 2011, hat sie geschwiegen. "Meine Mutter hat total abgeblockt, wollte nicht, dass ich mit der Familie darüber rede", sagt Heidrun Fiedler. Als sie 2018 erneut an Brustkrebs erkrankte, brach sie ihr Schweigen. "Dieses Mal wissen alle Bescheid, auch die Arbeitskollegen", sagt die Markgrafpieskerin. Dennoch fühlte sie sich mit der Diagnose allein. Seit sie in Behandlung ist, sei der Wunsch, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, noch gewachsen. Deshalb sitzt Heidrun Fiedler am Mittwochnachmittag zusammen mit rund 60 anderen Frauen, einige haben ihren Partner dabei, in der Winterkirche im Dom. Die Brustzentren Bad Saarow und Frankfurt (Oder) veranstalten dort das 12. Patientenseminar. Diesmal geht es um Bewältigungsstrategien; Dr. Georg Heinrich von der onkologischen Schwerpunktpraxis Fürstenwalde, Dr. Marén Sawatzki, Chefärztin der Klinik für Senologie Bad Saarow, und Dr. Christiane Richter-Ehrenstein, Chefärztin am Klinikum Frankfurt, referieren zu diesem und anderen Aspekten der Krankheit.

Rückhalt fand Christine Bender nach der Diagnose bei ihrer Familie, bei Freunden. "Gott sei Dank", sagt sie. 2017 ist die Grünheiderin an Brustkrebs erkrankt; sie unterzog sich einer Chemotherapie, wird in Bad Saarow nun mit einer Antihormontherapie behandelt. "Es ist eine Zeit des Hoffens", sagt sie. Um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, besucht sie am Helios-Klinikum das Mamma-Café.

Wie hilfreich wohltuende Kontakte, die Kommunikation mit dem Partner und Angehörigen in dieser Phase sind, weiß Yvonne Schädel. Als Psychologin betreut sie unter anderem Brustkrebs-Patienten. So individuell verschieden der Umgang mit der Krankheit je nach Lebenssituation, Persönlichkeit oder Vorerfahrung auch sei, es gebe Strategien, die bei der Bewältigung helfen können. Achtsamkeit, eine Meditationsform, ist eine solche Strategie. Bei einer Übung gewinnen die Frauen und Männer im Dom einen Einblick in das Prinzip. Indem man trainiere, seine Wahrnehmung auf den Moment zu richten, gelänge es, in Stresssituationen ein "arbeitsfähiges Gehirn" zu bewahren, dass sich von Emotionen nicht übertrumpfen lässt, erklärt die Psychologin.

Yoga für Körper und Geist

Christine Bender kehrte nach einem Behandlungsjahr wieder in den Beruf zurück. "Man ist schnell wieder im alten Trott, hat Stress, das ist nicht leicht zu durchbrechen", sagt sie. Während der Behandlung habe sie mit Yoga begonnen, das habe ihr geholfen. Die Ankündigung von Beate Willer, in ihrem Fürstenwalder Studio einen Yogakurs speziell für Krebs-Patienten anzubieten, sei für sie das Schlüsselerlebnis der Veranstaltung: "Ich denke, ich fange wieder damit an", sagt sie.

Nicht nur auf die Psyche, auch auf die Nebenwirkungen medikamentöser Therapien wirke sich körperliche Bewegung positiv aus, sagt Dr. Georg Heinrich. "Das muss kein Leistungssport sein. Yoga, Tanzen, Gymnastik oder Spazierengehen führen ebenso zu Stressabbau." Um die Seminarteilnehmer davon zu überzeugen, zeigt Tanzlehrer Ronald Dagge im Anschluss den Walzer-Grundschritt. Auch Heidrun Fiedler steht auf der Tanzfläche, probiert die Schrittfolge im Paar mit einer anderen Frau. Sie strahlt.