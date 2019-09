Alexander Winkler, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Veranstaltungen, die im Saal des Bürgerhauses "Fürstenwalder Hof" stattfinden, liegen ab Januar 2020 in neuen Händen: Ricardo Liebsch, bekannt durch die "Kinderklangwelt" und als Betreiber der Fürstenwalder "Parkbühne" nimmt das Heft in die Hand. Für zunächst drei Jahre läuft sein Pachtvertrag für den großen Saal.

"Wir freuen uns darauf, dass der Fürstenwalder Hof mit uns gut weiterlaufen wird. Für das nächste Jahr sind schon Veranstaltungen gebucht, wir wollen aber auch unser eigenes Konzept umsetzen", sagt Ricardo Liebsch. Der 44-jährige Fürstenwalder sieht als erstes Handlungsbedarf bei der Technik. Es werde in die Licht- und Tonanlage investiert, kündigt er an. Für Getränke und "kleine Kost" sorge das "Parkbühne-Catering" vom "Haus am Spreebogen".

Liebsch sieht den Fürstenwalder Hof als gute Ergänzung zur Parkbühne. Denn dort wären auch Konzerte außerhalb der Freiluft-Saison möglich – im ersten Jahr wolle er aber erst einmal auf bewährte Klassiker setzen. Der erste Termin für Tanzliebhaber ist für den 18. Januar geplant. Die DJ’s "Mike la Funk" aus Berlin und "Manuel Baccano" aus Würzburg sind für die Party (ab 25 Jahren) gebucht und werden die Besucher mit House-Dance-Music verwöhnen, kündigt Liebsch an. Auch eine "80er-Party" und die "Frauentagsparty" werde es geben. Der Kartenvorverkauf findet wie gewohnt im Hotel Kaiserhof in Fürstenwalde statt.

Schon 80 Termine für 2020

Gunnar Meissner, der Gesellschafter der KHGM Kaiserhof Hotel GmbH, betreibt bislang den Saal des Fürstenwalder Hofes. "Ich mache das jetzt fast 15 Jahre und stelle mein Engagement zum Jahresende ein; zum einen wird man nicht jünger und zum anderen will ich mich auf mein Hauptgeschäft, den Kaiserhof, konzentrieren", erklärt der 61-Jährige.

Der Fürstenwalder Hof gehört der städtischen Wohnungswirtschaft GmbH Fürstenwalde (Wowi). Die war nach dem Eingang der Kündigung des Pachtvertrages auf der Suche nach einem neuen Betreiber für den Saal. Drei Konzepte gingen dafür ein – das von Ricardo Liebsch überzeugte die Wowi am meisten.

Der Terminkalender den Ricardo Liebsch von Gunnar Meissner übernimmt, enthält bereits 80 Veranstaltungen für das nächste Jahr. Dazu gehören die Lebenshilfe-Disco, Jugendweihen und Zeugnisausgaben. Das Angebot solle aber noch erweitert werden, verspricht Liebsch. Der Saal mit seinen bis zu 400 Sitzplätzen biete viele Möglichkeiten, Veranstaltungen auszurichten. "Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei uns im Saal Hochzeiten gefeiert werden", nannte er ein Beispiel.