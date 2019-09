Annette Herold

Erkner (MOZ) Der Radweg nach Gosen ist fertig, an der Köpenicker Allende-Brücke wird noch gebaut, und Erkner hat ein neues Nadelöhr. In der Bahnunterführung Fürstenwalder Straße ist die Baustelle schon eingerichtet, sodass die Bauleute loslegen können. Dort soll in den nächsten Wochen – angekündigt sind Arbeiten bis Ende Oktober – der Beton am Trogbauwerk saniert werden. Fahrzeuge sollen die Baustelle den Schildern zufolge mit Tempo 30 passieren, Donnerstagnachmittag – noch ohne Bauarbeiter – hielten sich nur wenige Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Gegen Mittag bildete sich an der neuen Engstelle ein kleiner Rückstau von der Autobahn aus. Ursache: nicht auszumachen.