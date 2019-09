Roland Hanke

Erkner/Briesen (MOZ) Der 5. Spieltag auf der Fußball-Landesebene hält am Sonnabend (allgemeiner Spielbeginn 15 Uhr) einige Kracher bereit. Dazu zählen in der Landesliga Süd das Spitzenspiel zwischen dem FV Erkner (4.) und der SG Großziethen (2.), das Derby Frankonia Wernsdorf gegen Germania Schöneiche (14 Uhr) sowie das Kellerduell in der Landesklasse Ost zwischen dem Letzten und Vorletzten, Müllroser SV und Preußen Beeskow.

Neben Letzteren sind in der Landesklasse zudem andere Mannschaften der Region zum Abschluss des ersten Drittels der Hinrunde bereits im Zugzwang. Denn auch der SV Woltersdorf und Preußen Bad Saarow haben in vier Punktspielen erst jeweils einen Sieg auf dem Konto.

Woltersdorfer Personalmangel

"Wir hatten andere Pläne", sagt Woltersdorfs Trainer Chris Berg, der mit seiner Mannschaft das Saisonziel Plätze 1 bis 4 ausgegeben hatte. "Und das wollen wir immer noch erreichen. Wir müssen vor keiner Mannschaft der Staffel Angst haben, aber unser sehr gutes Training endlich mal auf dem Platz umsetzen." Ihn plagen allerdings weiterhin große Personalsorgen – Nico Töpfer, Eric Stasch, Maurice Buley sind Langzeitverletzte. Dazu fehlen am Sonnabend gegen die SG Bruchmühle weitere Spieler, so Maximilian Traue (Gelb/Rot). "Trotzdem brauchen wir einen Dreier im Heimspiel", erklärt Berg. Das erhofft sich auch der Saarower Trainer Klaus Schulze, der mit seinem Team die SG Niederlehme empfängt.

Ähnlich geht es Landesligist Blau-Weiß Briesen. Mit nur einem Punkt Vorletzter, erwarten die Odervorländer im Waldstadion den 1. FC Guben (13.). "Nach den drei Trainingswochen mit drei Vorbereitungsspielen müssen wir nun punkten", sagt Coach Marcel Niespodziany. "Wenn wir so engagiert wie gegen Großziethen und Brieske spielen, sollte das auch gelingen." Gegen die Spitzenteams hatte Blau-Weiß jeweils nur 0:1 verloren, im Landespokal 0:3 gegen Preussen Eberswalde.

Ganz anders die Situation beim FV Erkner, der bislang nur einmal verlor. "Allerdings haben wir in den letzten zwei Remis-Spielen wichtige Punkte verschenkt", sagt Trainer Ronald Mersetzky. "Doch wir wollen die Herausforderung Großziethen meistern und ihnen die ersten Gegentore beibringen."