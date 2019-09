Roland Hanke

Storkow (MOZ, Ilona Hummel) Ein starke Leistung abgeliefert, aber im Landespokal-Achtelfinale ausgeschieden: Die C-Juniorinnen vom Storkower SC haben dem SV Falkensee-Finkenkrug auf heimischem Rasen gut Paroli geboten. Dennoch hieß es am Ende 1:2 gegen den Landesliga-Dritten, gegen die sie im Punktspiel zuvor noch 2:9 unterlegen waren.

"In der Pokal-Partie stellten wir unser Team total um", erklärt SSC-Trainerin Ilona Hummel. Und die Rechnung sollte aufgehen. Die Storkowerinnen gingen bereits in der 4. Minute durch Anne Kunst in Führung. Die Freude bei den Gastgeberinnen war groß. Doch der Schock bei Falkensee-Finkenkrug dauerte nur sechs Minuten, dann gelang Keira Lehmann der Ausgleich.

Die C-Mädchen des SSC setzte ihre kämpferisch und spielerisch sehr stark Leistung auch in der zweiten Halbzeit fort, mussten aber den 1:2-Rückstand durch Leonore Herwig (60.) hinnehmen. "Die Mädchen spornten sich in den letzten zehn Minuten an und Chancen waren da, doch der Ausgleich glückte leider nicht mehr", erklärt Ilona Hummel. "Trotzdem sind wir sehr stolz auf die Mädels. Sie sind wieder ein großes Stück weiter gewachsen."

Nun gilt die Konzentration den Punktspielen in der Landesliga, in der die SSC-Mädchen nach drei Partien (1 Sieg) Siebte sind. Am Sonnabend, ab 13 Uhr, wollen sie bei Schlusslicht Ludwigsfelder FC drei Punkte holen. "Das schaffen wir", sagt die Trainerin.