Florian Deja

Fredersdorf-Vogelsdorf Die Handball-Männer der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf mussten für das zweite Saisonspiel in der Verbandsliga Süd auf Reisen gehen. Gegner war in Mittenwalde die SG Schöneiche, die mit 24:22 bezwungen wurde.

Nach dem 20:16-Sieg gegen den HC Spreewald II wollte die OSG an ihre starke Abwehrleistung aus diesem Spiel anknüpfen. Die Schöneicher hingegen wollten ihre Niederlage gegen den HC Bad Liebenwerda vor eigenem Publikum vergessen machen.

Dementsprechend konsequent in der Abwehr und umgekehrt zäh im Angriff begannen beide Mannschaften. Knapp sieben Minuten sollte es bis zum ersten Tor dauern und nach zehn Minuten sahen sich beide Mannschaften gleichauf beim Stand von 3:3. Nach einer kleinen Schwächephase der OSG konnten die Schöneicher mit 6:3 in Führung gehen, was aber umgehend durch die Fredersdorf-Vogelsdorfer zum 6:6 egalisiert wurde. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich ein Spiel, in dem die Führung ständig wechselte. Zur Halbzeit lag die OSG mit 12:11 vorn. Die Pause im Spiel kam genau zur richtigen Zeit, denn auf dem Spielfeld nahm die Emotionalität mehr und mehr zu.

Zwei Tore in der Schlussphase

Mit Beginn der zweiten Halbzeit gelang es der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf, besser sich auf die Linie der Schiedsrichter einzustellen. So gab man in einem knappen Spiel nicht mehr die Führung an die Gastgeber ab. Als die Trainerbank der Schöneicher auf Manndeckung umstellte, behielten die Männer der OSG auch in dieser Situation einen kühlen Kopf. Maik Schöps, der in der Partie insgesamt achtmal traf, warf knapp drei Minuten vor der Schlusssirene zum 24:20. Schöneiche machte in den letzten Minuten noch einmal mächtig Betrieb. Zwei Tore von Dennis Ehmke reichten aber nicht mehr. Damit steht die OSG mit 4:0-Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Am Sonntag folgt schon das nächste Spiel in der Liga. Ab 16 Uhr kommt es dann in der Sporthalle an der Fredersdorfer Tieckstraße zum tabellarischen Topspiel gegen den punktgleichen HC Bad Liebenwerda. Der Gast zählte schon vor Beginn der Saison zu den Topfavoriten.

OSG Fredersdorf-Vogelsdorf: Christian Szameit – Markus Buche (2), Tim Dreßler (5), Christian Weihs (4), Tobias Moschke, Florian Urban (1), André Barnow (2), Christian Bernicke (2), Maik Schöps (8), Maximilian Stephan, Stepahn Tietz, Olwer Glowik