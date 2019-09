Steffen Müller

Werder Die Eisenhüttenstädter Kanuten haben mit einigen vorderen Platzierungen bei der Manfred- Glöckner-Gedenkregatta in Werder/Havel abgeschnitten. Diese Regatta war gleichzeitig der Nominierungswettkampf für die Landesauswahl Brandenburg zum am nächsten Wochenende stattfindenden Olympiapokal. Aus diesem Grund nahmen 256 Paddler aus zwölf Brandenburger Vereinen teil. Mit Alexa Hammermeister und dem Canadier-Fahrer Oskar Reinus wurden gleich zwei Sportler das Kanucentrums für die Landesauswahl nominiert.

Alexa Hammermeister gewann ihr Einer-Rennen über 500 Meter souverän mit einer Länge Vorsprung und darf somit im Einer und im Zweier das Land Brandenburg vertreten. Im Zweier mit Ronja Fernkorn mussten sie sich den älteren Mädchen aus dem Land geschlagen geben und wurden gute Vierte. Ziel war hier das gleichaltrige Zweier-Team des Landes zu besiegen, was auch mit einer Länge Vorsprung gelang.

Oskar Reinis hat sich mit einem guten 5. Platz als zweiter Linkspaddler für den zweiten Zweier des Landes qualifiziert. Für seine kurze Zeit als Canadier ein sehr gutes Ergebnis. Im Zweier fuhr er noch einmal mit seinem Zweierpartner Paul Engler. Im Vorlauf erreichten sie den 3. Platz, der zu einer Endlaufteilnahme gereicht hätte. Leider mussten sie den Endlauf absagen, da dieser nur zehn Minuten vor dem Einer-Start von Oskar lag.

Bruno Diener gewinnt im Einer

Im sonstigen Wettkampfgeschehen konnten die Eisenhüttenstädter Nachwuchssportler wieder zeigen, das sie im Land mithalten. Am erfolgreichsten war Bruno Diener. Mit Gold im Einer über 200 Meter der jüngsten Sportler (Jahrgang 2011) ließ er den anderen Mitstreitern keine Chance. Gleich zu Beginn des kurzen Rennens setzte er sich an die Spitze und fuhr einen Vorsprung von mehr als drei Längen heraus. Auch im Zweier mit Ruwen Bogun sah es über die 500 Meter ähnlich aus. Von Anfang an ließen sie keinen Zweifel an ihren Siegambitionen aufkommen. Im Einer über 500 m verfehlte Ruwen den Podestplatz mit einer Sekunde äußerst knapp.

Im Jahrgang 2009 konnte Ben Dyx im Einer über 500 Meter mit den Landesbesten mithalten und wurde nur knapp von einem Spremberger Kanuten geschlagen. Im Zweier mit Ramon Kudzik reichte es dagegen nur zu einem 5. Platz, da hatte er sich mehr erhofft. Ramon Kudzik schaffte mit dem 3. Platz im Vorlauf die Qualifikation für den Endlauf. In diesem gelang ihm eine persönliche Bestzeit.

Am nächsten Wochenende geht es dann für die Eisenhüttenstädter Mannschaft zum Biathlon nach Spremberg und anschließend für Alexa und Oskar gleich nach Wusterwitz zum Olympiapokal. Dachdeckermeister Dirk Engler hatte die Eisenhüttenstädter Kanuten für den Wettkampf in Werder unterstützt.