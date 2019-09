Siegfried Ockain

Lindenberg Das war fast zu erwarten: Titelverteidiger SG Hangelsberg macht in der Kreisliga der Herren von Oder-Spree dort weiter, wo er vorige Saison aufhörte – an der Spitze. Beim ersten Turnier der neuen Spielzeit holte sich die SGH zwei deutliche Siege gegen Gastgeber Grün-Weiß Lindenberg (25:14, 25:17) und die Fürstenwalder Hawks (25:16, 25:17). Die Lindenberger verloren auch gegen die Hawks (15:25, 19:25). Zu viele Annahmefehler unterliefen ihnen. Der Mannschaft fehlte es an konstruktivem Spielaufbau.

In den anderen beiden Auftakt-Turnieren gab es ebenfalls Favoritensiege, die allerdings nicht so deutlich wie in Lindenberg ausfielen. In der Storkower Softline-Arena trafen der VC I und II sowie Zwietracht Spreenhagen aufeinander. Im VCS-Vereinsduell verlor die Erste den ersten Satz durch eine starke Leistung der Zweiten 21:25. Durch Spielerwechsel und das Besinnen auf die eigenen Stärken wurde die Durchgänge 2 und 3 gewonnen (25:13, 15:12).

Storkows Zweite hält dagegen

Das zweite Spiel war eine klare Angelegenheit für Storkow I (25:20, 25:15). Spreenhagen reise mit nur sechs Spielern an und hatte eine gute Feldabwehr, aber die gewohnte Durchschlagskraft im Angriff fehlte diesmal. Die dritte Partie sah im ersten Satz wieder einen starken VC Storkow II gegen Spreenhagen (25:18). Danach schlichen sich vermehrt Fehler ein. Zwietracht holte routiniert die Sätze 2 und 3 (25:18, 15:9).

Beim Turnier in Beeskow kam Gastgeber FSV gegen Concordia Philadelphia im ersten Satz gut ins Spiel, ließ aber dann nach. Schwächen in der Ballannahme waren zeitweise nicht zu übersehen (25:22). Concordia wurde stärker und gewann den zweiten Satz 25:18. Für das Team aus Philadelphia glänzte allen voran Toni Gebert mit seinen Angriffsschlägen. Den Tiebreak gewann dann der Gastgeber 15:10.

Comeback des Grünheider SV

Im Anschluss folgte das Comeback des Grünheider SV in der Kreisliga nach Jahren der Abstinenz. "Die Grünheider sind wieder eine Bereicherung und ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf", sagt Siegfried Ockain von der Staffelleitung. Dies zeigten sie auch. Trotz des klaren Sieges im ersten Satz für die Beeskower (25:16) machte der GSV den Kreisstädtern das Siegen noch schwer – 27:25 für den FSV. Auch die Concordia bekam das zu spüren, der GSV begann mit einem 25:15. Nach spannenden Ballwechseln im zweiten Satz (23:25) und schwindenden Kräften der Grünheider im Tiebreak (12:15) gab es noch ein glückliches Ende für Philadelphia.