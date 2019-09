Udo Plate

Groß Dölln (MOZ) Mit Siegen verabschiedeten sich die Seelower Kai Zimmermann, Max Karau und Jonas Grimm vom ADAC-Youngster-Cup 2019 auf dem Driving-Center in Groß Dölln. Unter den geschulten Augen des Ehrenvorsitzenden des MC Seelow, Rudolf Kulicke, drehten die drei Akteure nochmals erfolgreich ihre Runden. Kai Zimmermann erkämpfte sich in der Klasse Y2 seinen neunten Sieg im zehnten Rennen. Max Karau und Jonas Grimm fuhren in der Klasse Y1 um die Plätze. Nach langer Durststrecke gelang es Jonas Grimm, sich in beiden Rennen durchzusetzen. Max Karau landete zweimal auf Rang 3. Zudem verabschiedete sich Jonas Grimm mit den schnellsten Zeiten bei den Youngstern aus der Region. Nach zwölf Jahren als Fahrer für den MC Seelow im Kartslalom und im Youngsterfeld startet er nun fernab der Heimat ins berufliche Leben. Eine Rückkehr ist indes nicht ausgeschlossen.

Alle drei Seelower Fahrer haben sich in der Jahresgesamtwertung an die Spitze gefahren und werden den MC Seelow bei den Endläufen vertreten. Größter Hoffnungsträger ist Max Karau als bester Neueinsteiger 2019 im Youngster Cup des ADAC Berlin-Brandenburg.