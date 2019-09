MOZ

Beeskow Der CDU-Kreisverband hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Kreisvorsitzende Karin Lehmann am Dienstag ihren Rücktritt erklärt habe. Davon unberührt blieben ihre Mandate in der Fürstenwalder Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag. Der Kreisvorstand bedankt sich für vier Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit. Der Rücktritt sei konsequent für den Kreisverband und mache den Weg für einen Neuanfang und Aufbruch frei. Diese Entscheidung verdiene Respekt. "Bis zur zeitnahen Neuwahl übernehmen die Stellvertreter die Geschäftsführung des Kreisverbandes", heißt es in der Erklärung weiter. Das sind Sascha Gehm, Beigeordneter in der Kreisverwaltung, Ingrid Freninez und Achim Schneider. Karin Lehmann, die auch stellvertretende Landesvorsitzende der Partei ist, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.