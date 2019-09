Manfred Spitzer

Ulm Hass-Kommentare gegen Flüchtlinge auf Facebook gab es in den letzten Jahren so oft, dass die Firma – mittlerweile per Gesetz – dazu aufgefordert wurde, solche Inhalte zu löschen, also eine Art "Zensur" zu betreiben. Ist das sinnvoll?

Zu dieser Frage liegen mittlerweile wissenschaftliche Studien vor. Forscher aus Princeton (USA) und Warwick (GB) gingen dem Zusammenhang zwischen Hass-Kommentaren auf Facebook und Hass-motivierter Kriminalität in Deutschland nach.

Vor dem Hintergrund, dass in den Jahren 2015 und 2016 etwa eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen und dass dies eine Welle krimineller Handlungen gegenüber Flüchtlingen nach sich zog, nutzten sie die Tatsache, dass die Partei Alternative für Deutschland (AfD) – bekannt für ihre abwertende Haltung gegenüber Flüchtlingen und Einwanderung – von allen deutschen Parteien die größte Facebook-Gefolgschaft hat.

Die Wissenschaftler verwendeten Daten aus 4466 deutschen Gemeinden über einen Zeitraum von Januar 2015 bis Mitte Februar 2017 zum Auftreten von den 3335 Hass-Delikten gegenüber Flüchtlingen, darunter 534 Fälle von Körperverletzung und 225 Fälle von Brandstiftung.

Analysiert wurden Hass-Statements von rund 93 806 Personen gegenüber Flüchtlingen, die auf der Facebook-Seite der AfD gepostet wurden. Daraus wurde eine Art Messgröße für das deutschlandweite wöchentliche Ausmaß von flüchtlingsfeindlichen verbalen Äußerungen auf Facebook berechnet. Hierdurch konnte ein statistischer Zusammenhang zwischen dem Ausmaß von Hass-Sprache ("hate speech") über Flüchtlinge auf der AfD-Facebook-Seite einerseits und anschließenden kriminellen Akten gegenüber Flüchtlingen andererseits gezeigt werden. Zudem wurde deutlich, dass dieser Zusammenhang in Gemeinden größer ist, wo Facebook mehr genutzt wird.

Um der Frage nach Ursache und Wirkung weiter nachzugehen, untersuchten die Forscher, was geschah, wenn zuweilen entweder lokal das Internet ausfiel oder es bei Facebook landesweit zu Ausfällen kam.

Es zeigte sich, dass die Steigerung der Hass-Kriminalität in Zeiten von mehr Hass-Kommentaren auf Facebook sowohl bei lokalen Internet-Ausfällen als auch bei deutschlandweiten Facebook-Ausfällen völlig ausblieb.

