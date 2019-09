Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Beim TSV Blau-Weiß Schwedt geht es am Sonnabend ab 10 Uhr in der Külz-Sporthalle beim 2. Durchgang der Athletikliga um letzte Qualifikations- Punkte für das Finale am 14. Dezember in Potsdam. Der erste Durchgang war bereits am 2. März absolviert worden.

Nachwuchs-Gewichtheber im Alter von fünf bis 14 Jahren aus drei Vereinen (TSV Schwedt, TSG Angermünde, SV Motor Eberswalde) messen sich am Sonnabend in der Staffel Nord. In Frankfurt (Süd-Staffel) gehen der ASK Frankfurt, USC Viadrina Frankfurt, TSV Cottbus und der AC Potsdam an den Start.

Die Kinder und Schüler müssen sich je nach Altersklasse an der Hantel und in der Athletik beweisen. Gewichtheben mit Reißen und Stoßen absolvieren nur die Kinder A und Schüler.