Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Zahl von Elektro- und Hybridautos nimmt allmählich zu. Das berühmte "E" auf dem Kennzeichen zeigt an, dass sich hier alternative Antriebe verbergen. Allein in der Uckermark sind inzwischen 506 Hybridfahrzeuge und 103 Elektrofahrzeuge zugelassen. Man geht davon aus, dass ihre Zahl weiter zunimmt. Doch damit kommen auf die Feuerwehren im Landkreis neue Aufgaben zu. Denn bei einem Unfall müssen die freiwilligen Helfer genau wissen, was zu tun ist, ohne selbst in Gefahr zu geraten.

Grundsätzlich sollen elektrisch betriebene Wagen nicht gefährlicher sein als jedes andere Auto auch. Aber die Wehrleute müssen im Notfall besondere technische Dinge berücksichtigen. Überhitzt sich zum Beispiel eine große Lithiumionen-Batterie und fängt Feuer, dann wird richtig viel Löschwasser benötigt. Hier muss möglichst frühzeitig, gezielt und ausreichend mit Sprühstrahl gelöscht werden, informiert Bernd Brandenburg, zuständiger Beigeordneter der Kreisverwaltung, auf eine Kreistagsanfrage der AfD. Notwendig sind 200 bis 300 Liter pro Minute. Da ist der Tankwagen schnell leer. Nach dem Brand müsse außerdem ausreichend gekühlt werden, um Rückzündungen zu verhindern.

Doch auch bei Unfällen müssen Feuerwehrleute darauf achten, ob es sich um einen normalen Verbrennungsmotor oder um Elektro-Varianten handelt. Denn in den Fahrzeugen befinden sich Hochvoltanlagen mit 400 bis 600 Volt. Hier lauern tödliche Gefahren, wenn zum Beispiel Isolierungen beschädigt werden. Die Anlagen sind besonders farblich gekennzeichnet. Das ist gerade in solchen Fällen wichtig, wenn die Helfer zum Beispiel verunglückte oder eingeklemmte Menschen mit Rettungstechnik befreien.

16 Wehrleute geschult

Sind die Feuerwehren darüber informiert? Nach Angaben von Bernd Brandenburg hat es Schulungen zu Einsätzen an Elektrofahrzeugen, zur Brandbekämpfung und zu Unfallhilfen im Zusammenhang mit Hochvoltsystemen gegeben. Der Landkreis selbst hat eigene Schulungen hauptsächlich für Führungskräfte angeboten, an denen 16 Wehrleute bislang teilnahmen. Eine Übersicht über die Teilnehmerzahlen an Schulungen der Städte, Gemeinden und Ämter als Träger des Brandschutzes liegt in der Kreisverwaltung nicht vor.